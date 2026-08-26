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Китай допоміг Росії зробити «шахеди» значно небезпечнішими

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Китай допоміг Росії зробити «шахеди» значно небезпечнішими
Нові «шахеди» стали серйознішою загрозою для України
фото: Reuters

Нові реактивні безпілотники розганяються до 500 км/год, а ключові компоненти для їхнього виробництва надходили від китайських підприємств

Нові реактивні версії «шахедів», які Росія використовує для атак на Україну, здатні розвивати швидкість до 500 км/год. Це приблизно утричі більше, ніж у попередніх модифікацій безпілотників, а значну роль у їхньому вдосконаленні відіграли поставки компонентів із Китаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Китай став ключовим постачальником компонентів для «шахедів»

Як зазначає видання, поява нових реактивних «Шахедів» стала можливою значною мірою завдяки Китаю. Китайські підприємства постачали двигуни та інші комплектуючі, необхідні для виробництва безпілотників.

За словами чинних і колишніх американських чиновників, Пекін протягом тривалого часу залишається головним джерелом компонентів для «Шахедів». Зокрема, йдеться про сервомотори та гіроскопи.

Саме міжнародний ланцюг постачання свого часу допоміг Ірану налагодити виробництво відносно дешевих ударних безпілотників, які згодом почала масово застосовувати Росія проти України.

Одним із головних завдань для іранських інженерів було створення двигуна, здатного протягом кількох годин працювати на високій швидкості та витримувати значні температури. За основу розробники взяли німецький двигун L 550 E виробництва Limbach Flugmotoren.

У 2012 році китайська компанія почала продавати двигуни Limbach, а у 2017 році повністю придбала німецького виробника. Це спростило доступ Ірану до таких силових установок.

Згодом Іран створив власну версію двигуна на основі моделей Limbach, однак для його виробництва використовувалися дешевші китайські комплектуючі.

Китайські двигуни прискорили розвиток нових модифікацій

Окрему увагу The Wall Street Journal звертає на китайську компанію Telefly Telecommunications Equipment. Українська влада заявляла, що це підприємство виробляє турбореактивні двигуни.

Після того як Україна повідомила про виявлення двигунів Telefly у російських безпілотниках, інформація про виробництво турбореактивних двигунів зникла з англомовної версії сайту компанії.

Водночас згадки про таку продукцію залишилися на китайськомовній та інших мовних версіях сайту, а також на сторінках інших китайських онлайн-продавців.

На тлі постачання китайських компонентів технологічні можливості «шахедів» продовжили зростати. Нові реактивні модифікації здатні розганятися до 500 км/год – приблизно втричі швидше за попередні версії цих безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав Китай вплинути на російського диктатора Володимира Путіна після його нових погроз. Український президент закликав Пекін «охолодити пил» очільника Кремля.

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Теги: безпілотник дрон Китай росія Україна

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