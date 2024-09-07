Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей
Понад 160 000 китайських дітей усиновили сім’ї по всьому світу з 1992 року, коли Китай вперше відкрив двері для міжнародного усиновлення
фото з відкритих джерел

Виняток становитимуть випадки, коли кровні родичі всиновлюють свого близького

Китай оголосив про заборону усиновлення дітей іноземцями, за винятком випадків, коли усиновлювачами є кровні родичі дитини. Рішення прийнято без офіційних пояснень з боку китайського МЗС, яке лише зазначило, що воно не суперечить міжнародним конвенціям. Про це повідомляє Reuters.

Усі незавершені процедури усиновлення через агенції будуть скасовані. Американські сім'ї зможуть завершити усиновлення лише за умови, що вони вже отримали дозвіл на в'їзд до Китаю.

Це рішення знаменує собою кінець епохи, коли Китай був одним з основних джерел дітей для міжнародного усиновлення. З 1992 року понад 160 000 китайських дітей знайшли нові сім'ї по всьому світу, найбільше - у США.

Китай упродовж багатьох років був лідером серед країн – відправників дітей у міжнародному усиновленні. Найбільше китайських дітей усиновили громадяни США – понад 82 тисячі людей

Заборона на міжнародне усиновлення співпадає зі спробами китайської влади стимулювати народжуваність у країні, яка зіткнулася з дворічним скороченням населення.

Читайте також:

Теги: Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай розглядає нові варіанти застосування ядерної зброї
Китайці знайшли новий варіант застосування ядерної зброї у космосі
29 серпня, 12:04
Президент Тайваню Лай Цінде. Якщо Китай має претензії до Тайваню, то він також має вимагати від Росії своїх «історичних» земель на Далекому Сході» – каже він
Україна й Тайвань: ми в одному човні?
5 вересня, 18:00
США планують провести серйозну ревізію власної ядерної зброї та засобів її доставлення
Нова ядерна доктрина: що зміниться у США?
23 серпня, 18:11
Негода забрала життя людей у Китаї
Блискавка вбила шість людей у ​​Китаї
12 серпня, 08:36
Причиною зменшення рейсів є санкції проти Росії, які забороняють західним компаніям польоти в її повітряному просторі
Західні авіакомпанії скорочують польоти до Китаю через війну в Україні
19 серпня, 16:45
Візит Саллівана має закласти основу для фінальної зустрічі президента Джо Байдена та глави Китаю Сі Цзіньпіна
Радник Байдена їде до Китаю, аби домовитися про зустріч між лідерами країн – Axios
23 серпня, 20:04
У Сумах спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Путін повідомив що його онуки знають китайську
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
2 вересня, 13:51
ПАР підтримує запропонований Китаєм і Бразилією консенсус із шести пунктів для врегулювання війни в Україні
Південна Африка визначилася з «мирним планом» щодо України
3 вересня, 09:12

Соціум

У США відреагували на передачу іранських ракет Росії
У США відреагували на передачу іранських ракет Росії
Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей
Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей
Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе
Білоруські винищувачі підняли по тривозі через російський дрон-камікадзе
Україна протестує проти показу в Торонто фільму про «хороших російських окупантів»
Україна протестує проти показу в Торонто фільму про «хороших російських окупантів»
Скільки українських біженців у Австрії планують повернутись додому: сумні цифри
Скільки українських біженців у Австрії планують повернутись додому: сумні цифри
Папа Римський розкритикував пари, які заводять тварин, а не народжують дітей
Папа Римський розкритикував пари, які заводять тварин, а не народжують дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
25K
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
22K
Конфлікт між дітьми Яремчука: його сини відповіли, кому належать права на пісні батька
21K
«Побачить залу суду зсередини»: прокурор МКС дав обіцянку Путіну
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7279
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса

Новини

Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
Вчора, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua