Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей

Понад 160 000 китайських дітей усиновили сім’ї по всьому світу з 1992 року, коли Китай вперше відкрив двері для міжнародного усиновлення

Виняток становитимуть випадки, коли кровні родичі всиновлюють свого близького

Китай оголосив про заборону усиновлення дітей іноземцями, за винятком випадків, коли усиновлювачами є кровні родичі дитини. Рішення прийнято без офіційних пояснень з боку китайського МЗС, яке лише зазначило, що воно не суперечить міжнародним конвенціям. Про це повідомляє Reuters.

Усі незавершені процедури усиновлення через агенції будуть скасовані. Американські сім'ї зможуть завершити усиновлення лише за умови, що вони вже отримали дозвіл на в'їзд до Китаю.

Це рішення знаменує собою кінець епохи, коли Китай був одним з основних джерел дітей для міжнародного усиновлення. З 1992 року понад 160 000 китайських дітей знайшли нові сім'ї по всьому світу, найбільше - у США.

Китай упродовж багатьох років був лідером серед країн – відправників дітей у міжнародному усиновленні. Найбільше китайських дітей усиновили громадяни США – понад 82 тисячі людей

Заборона на міжнародне усиновлення співпадає зі спробами китайської влади стимулювати народжуваність у країні, яка зіткнулася з дворічним скороченням населення.