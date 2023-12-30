Поліція Польщі провела пошукову операцію через російську ракету

Слідів падіння ракети на території Польщі не виявлено

Правоохоронці в Люблінському воєводстві Польщі завершили пошукову операцію і не виявили решток російської ракети, яка залетіла вранці в п’ятницю, 29 грудня, у польський повітряний простір. Про це сказав люблінський воєвода Кшиштоф Коморський у коментарі агенції РАР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Коморського, не було знайдено жодних уламків і жодного предмета, які могли б свідчити про те, що щось впало на територію Люблінського воєводства.

«Таку інформацію ми отримали від самого початку, оскільки не було жодних свідків вибуху чи удару«, – додав посадовець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він запевнив, що для мешканців Люблінського воєводства немає причин для занепокоєння.

Речник Люблінського воєводського управління поліції підполковник Анджей Фіолек також повідомив, що поблизу кордону з Україною завершилася пошукова операція.

«Зараз ми більше зосереджуємося на встановленні можливих свідків, встановленні того, де її бачили», – додав він.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт, а згодом обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.

До слова, Міністерство закордонних справ Польщі викликало «на килим» повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через те, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі.