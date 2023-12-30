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Поліція Польщі провела пошукову операцію через російську ракету

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Поліція Польщі провела пошукову операцію через російську ракету
У Люблінському воєводстві Польщі провели пошукову операцію
фото: PAP

Слідів падіння ракети на території Польщі не виявлено

Правоохоронці в Люблінському воєводстві Польщі завершили пошукову операцію і не виявили решток російської ракети, яка залетіла вранці в п’ятницю, 29 грудня, у польський повітряний простір. Про це сказав люблінський воєвода Кшиштоф Коморський у коментарі агенції РАР.

За словами Коморського, не було знайдено жодних уламків і жодного предмета, які могли б свідчити про те, що щось впало на територію Люблінського воєводства.

«Таку інформацію ми отримали від самого початку, оскільки не було жодних свідків вибуху чи удару«, – додав посадовець.

Він запевнив, що для мешканців Люблінського воєводства немає причин для занепокоєння.

Речник Люблінського воєводського управління поліції підполковник Анджей Фіолек також повідомив, що поблизу кордону з Україною завершилася пошукова операція.

«Зараз ми більше зосереджуємося на встановленні можливих свідків, встановленні того, де її бачили», – додав він.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт, а згодом обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.

До слова, Міністерство закордонних справ Польщі викликало «на килим» повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через те, що російська ракета порушила повітряний простір Польщі. 

Теги: ракета російська ракета Польща

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