Кохана Саакашвілі б'є на сполох: його треба терміново відправити в іншу країну (відео)

За слоами Ясько, стан здоров'я ексочільника Грузії все ще є досить важким

За словами Єлізавети Ясько, у Грузії експрезидент країни не отримує належної медичної допомоги

До дікарні, де наразі перебуває експрезидент Грузії Саакашвілі Михайло Саакашвілі, нещодавно навідалися представники в’язниці Про це у відеозверненні на Facebook повідомила кохана Михайла Саакашвілі, народна депутатка України Єлізавета Ясько.

«Попри його дуже слабкий і важкий стан здоров’я прийшли до нього, наскільки я розумію, представники в’язниці, і сказали, що зараз будуть його перевозити до в’язниці з лікарні», – зазначила Ясько.

Депутатка наголосила, що поточний стан Саакашвілі є досить важким, зокрема, він досі не може стояти на ногах.

За словами Ясько, у відповідь на почуте Михайло Саакашвілі звинуватив співробітників в’язниці у провокації та незаконних діях. Невдовзі через цю ситуацію йому стало погано і ексочільник Грузії втратив свідомість.

«Після цього нікого не пускали до нього у лікарню – ні його особистих лікарів, ні маму (…) Все дуже-дуже серйозно. Мене дивує, чому ці провокації продовжують відбуватися. Це не просто незаконно. Ніхто мовчати про це не буде – ані міжнародна спільнота, ані Україна, ані правозахисники», – наголосила Ясько.

На думку коханої Саакашвілі, перебування політика у Грузії наразі становить небезпеку для його здоров’я, оскільки, навіть зараз у лікарні він не отримує необхідної медичної допомоги. Депутатка висловила надію, що міжнародний тиск змусить чинну грузинську владу випустити Саакашвілі на реабілітацію за межі Грузії.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

Депутатка і кохана політика Єлизаветаа Ясько розповіла про стан Саакашвілі: є епізоди втрати пам'яті.

Читайте також: