Колишній білоруський опозиціонер відмовився від подруги після її засудження

Як тільки Софія Сапега отримала шість років позбавлення волі, Роман Протасевич, з яким росіянка й була затримана у аеропорту Мінська рік тому, заявив про розставання з нею

Журналіст Роман Протасевич оприлюднив фото із новою пасією

Колишній головний редактор білоруських опозиційних Telegram-каналів Nexta та «Білорусь головного мозку» заявив про розставання із своєю подругою, росіянкою Софією Сапегою. Про це пише його колишній проєкт, Nexta.

Про причини припинення стосунків із Сапегою Протасевич не повідомив, але в мережі з’явилися його фото з новою пасією. Світлиною, яка імітує церемонію реєстрації шлюбу, Протасевич, на думку його колишніх колег, натякнув, що невдовзі одружиться.

Нагадаємо, рік тому 23 травня 2021 року білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, засновник мегапопулярних у Білорусії проєктів Nexta й «Білорусь головного мозку» Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Через місяць Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт.

Пізніше стало відомо, що Сапегу звинувачують, зокрема, в розпалюванні ворожнечі через адміністрування каналу «Чорна книга Білорусі», у якому публікували дані білоруських силовиків. Режим Лукашенка визнав канал екстремістським.

А сам Протасевич, якого утримували білоруські силовики, заявив про свою «причетність до спроби держперевороту» в Білорусі.

Кілька днів тому Софію Сапегу засудили до шести років колонії загального режиму.