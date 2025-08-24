Головна Світ Соціум
Користувачі X склали рейтинг улюблених мільярдерів із низьким зростом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Користувачі X склали рейтинг улюблених мільярдерів із низьким зростом
Цукерберг виявився одним із улюблених мільярдерів користувачів популярної соцмережі
Як виявилось, багато мільярдерів мають невисокий зріст 

Користувачі соціальної мережі X склали список мільярдерів із низьким зростом. До нього увійшли троє із семи найбагатших людей на планеті. Про це пише «Главком».

Повний рейтинг має такий вигляд:

  • Марк Цукерберг, власник Meta (171 сантиметр)
  • Дженсен Хуанг, власник Nvidia (171 сантиметр)
  • Джефф Безос, власник Amazon (171 сантиметр)
  • Майкл Блумберг, власник Bloomberg (170 сантиметрів)
  • Ерік Юань, власник Zoom (170 сантиметрів)
  • Тоні Ху, співзасновник DoorDash (170 сантиметрів)
  • Сергій Брін, власник Google (173 сантиметри)
Нагадаємо, американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців.

До слова, український лідер має 18 відсотків чистої прихильності американців, а ось президент США отримав 16 відсотків чистої неприхильності. Про це, як пише Главком, повідомляє видання The Telegraph із посиланням на опитування американського інституту дослідження громадської думки Ґеллапа.

