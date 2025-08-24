Користувачі X склали рейтинг улюблених мільярдерів із низьким зростом

Як виявилось, багато мільярдерів мають невисокий зріст

Користувачі соціальної мережі X склали список мільярдерів із низьким зростом. До нього увійшли троє із семи найбагатших людей на планеті. Про це пише «Главком».

Повний рейтинг має такий вигляд:

Марк Цукерберг, власник Meta (171 сантиметр)

Дженсен Хуанг, власник Nvidia (171 сантиметр)

Джефф Безос, власник Amazon (171 сантиметр)

Майкл Блумберг, власник Bloomberg (170 сантиметрів)

Ерік Юань, власник Zoom (170 сантиметрів)

Тоні Ху, співзасновник DoorDash (170 сантиметрів)

Сергій Брін, власник Google (173 сантиметри)

Нагадаємо, американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців.

