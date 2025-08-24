Користувачі X склали рейтинг улюблених мільярдерів із низьким зростом
Як виявилось, багато мільярдерів мають невисокий зріст
Користувачі соціальної мережі X склали список мільярдерів із низьким зростом. До нього увійшли троє із семи найбагатших людей на планеті. Про це пише «Главком».
Повний рейтинг має такий вигляд:
- Марк Цукерберг, власник Meta (171 сантиметр)
- Дженсен Хуанг, власник Nvidia (171 сантиметр)
- Джефф Безос, власник Amazon (171 сантиметр)
- Майкл Блумберг, власник Bloomberg (170 сантиметрів)
- Ерік Юань, власник Zoom (170 сантиметрів)
- Тоні Ху, співзасновник DoorDash (170 сантиметрів)
- Сергій Брін, власник Google (173 сантиметри)
Нагадаємо, американський журнал Forbes оприлюднив свій рейтинг найбагатших людей світу. Очолює список засновник Tesla Ілон Маск. У топ-10 потрапили, зокрема, засновники Meta і Amazon Марк Цукерберг і Джефф Безос, також до списку включені шестеро українців.
До слова, український лідер має 18 відсотків чистої прихильності американців, а ось президент США отримав 16 відсотків чистої неприхильності. Про це, як пише Главком, повідомляє видання The Telegraph із посиланням на опитування американського інституту дослідження громадської думки Ґеллапа.
