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Латвія та Естонія спільно придбають німецькі системи ППО Iris-T на €400 млн

Діана Гасюк
glavcom.ua
Латвія та Естонія спільно придбають німецькі системи ППО Iris-T на €400 млн
фото з відкритих джерел

Спільна закупівля дозволить Латвії та Естонії досягти економії в бюджеті і забезпечити можливість координованої оборони неба в регіоні

Міністри оборони Латвії та Естонії, Інара Мурнієце та Ханно Певкур, офіційно уклали угоду щодо придбання систем протиповітряної оборони середньої дальності Iris-T, які виготовляються німецькою компанією Diehl Defence. Про це повідомляє Delfi.

Цей контракт був підписаний 11 вересня та є найбільшою інвестицією в сфері протиповітряної оборони в історії Латвії та Естонії.

До цього моменту Збройні сили Латвії володіли лише системами протиповітряної оборони ближньої дії. Нова система має здатність збивати ворожі літальні апарати на відстані 40 кілометрів та на висоті 20 кілометрів і буде інтегрована з системами протиповітряної оборони НАТО.

Зазначається, що спільна закупівля цієї системи дозволить Латвії та Естонії досягти економії в бюджеті і забезпечити можливість координованої оборони неба в регіоні, якщо така потреба виникне.

Міністри цих Балтійських країн також відправили спільний лист до їхнього німецького колеги, Бориса Пісторіуса, виражаючи бажання приєднатися до ініціативи «Небесний щит», яка керується Федеративною Республікою Німеччиною. Ця ініціатива спрямована на створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони через спільну закупівлю систем ППО/ПРО та відповідних ракет.

Згідно з укладеним контрактом, поставки системи будуть здійснюватися протягом 3 років. В цей період Латвія також зобов'язана буде підготувати необхідну інфраструктуру та навчити персонал.

Як повідомлялося, Німеччина надасть Україні нове озброєння у рамках військової допомоги. Зокрема, у пакет увійде артилерія та засоби протиповітряної оборони. 

Теги: системи ППО озброєння Латвія Естонія Німеччина

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