Лукашенко арештував свого лікаря

Білоруська влада затримала десятки лікарів-ортопедів. Раніше незалежні ЗМІ припускали, що медики відмовлялись лікувати поранених російських солдатів

Три з половиною десятки білоруських лікарів-ортопедів звинувачують у корупції, серед них – один із лікарів президента країни Олександра Лукашенка. Про це пише «Інтерфакс».

За словами самопроголошеного глави держави, обвинувачені в ресторанах отримували великі суми в конвертах від представників іноземних фірм, а під час обшуку в декого з них виявили по €300-650 тис.

«Вони не просто підказували людям, що лежать на операційному столі, які імпортні ортопедичні запчастини їм у тіло вставити, а пристойно за це від іноземців отримували хабарі», – прокоментувала затримання пресслужба Лукашенка.

«Сумно, що туди потрапив і лікар президента, який не раз і президента обстежував. Я засмучений цим фактом, але закон є закон – він єдиний для всіх», – додали там.

Білоруський диктатор зазначив, що справа почалася ще кілька років тому, і перебіг цієї операції він особисто контролював. Лукашенко переконує, що всіх затриманих викрили в корупції: вони начебто брали хабарі від «шахраїв іноземного розливу», а також білорусів, які представляють німецькі та інші компанії.

Тим часом міністр охорони здоров'я Білорусі Дмитро Піневич звернувся з проханням взяти затриманих на поруки та «після того, як вони компенсують величезні збитки державі», направити їх у будь-яку структуру для роботи за спеціальністю.

Раніше стало відомо, що 26 березня у Білорусі пройшли масові затримання лікарів-травматологів, причому більшість із них – голови відділень. За даними ЗМІ, затримано від 25 до 50 медиків по всій країні. Їм повідомили підозру у нібито отриманні хабарів.

Тим часом місцеві журналісти стверджують, що справжня причина – відмова травматологів рятувати російських окупантів.

Водночас тоді деякі не пов'язані між собою джерела розповіли, що причина масового затримання не політична і, найімовірніше, пов'язана із закупівлею протезів німецького виробництва. Їх у країну постачає лише одна білоруська компанія.

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