Звичайні валізи – небезпека? Авіакомпанія Ryanair дала пораду мандрівникам

Ryanair радить пасажирам відмовитися від чорних чи сірих валіз

Лоукостер Ryanair звернувся до пасажирів з рекомендацією «змінити» свої валізи. Авіакомпанія закликала мандрівників робити свій багаж помітнішим, щоб уникнути плутанини на багажній стрічці. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Express.

Більшість людей інстинктивно обирають валізи чорного, сірого або темно-синього кольору, вважаючи їх практичними. Проте саме це створює проблеми в аеропортах. За даними Ryanair, 99,9% пасажирів подорожують з валізами таких кольорів, що ускладнює їх ідентифікацію. Це може призвести до того, що хтось випадково забере ваш багаж.

«Зробіть свій зареєстрований багаж більш помітним на стрічці, особливо якщо він чорний, темно-синій або сірий. Додайте на ручку яскраву бирку або стрічку, щоб уникнути плутанини після прибуття», – ідеться в заяві авіакомпанії.

Ryanair також рекомендує пасажирам зробити копії свого паспорта, водійського посвідчення та/або посвідчення особи та надіслати їх собі електронною поштою.

За даними опитування, проведеного брендом Eminent, понад 40% мандрівників обирають саме чорні валізи з жорстким корпусом.

Експерт з подорожей Джеймі Фрейзер радить: «Яскраві кольори набагато легше помітити. Якщо ви все ж таки використовуєте чорну валізу, додайте кольорові бирки, наклейки або ремінці, щоб вона виділялася». Він також радить вказувати на бірці ім'я, номер телефону та електронну пошту, але не домашню адресу, щоб уникнути ризиків для безпеки.

Раніше аеропортові вантажники поділилися секретами, які валізи менше схильні до пошкоджень під час завантаження і розвантаження. Експерти стверджують, що справа не лише у вартості, а й у конструкції та кольорі.