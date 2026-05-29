Мадяр спробував повернути заморожені кошти ЄС, але зіткнувся з перепонами

У Брюсселі побоюються поспішних рішень і чекають на результати реформ нового уряду Угорщини

Європейська комісія не готова оперативно розблокувати мільярди євро, заморожені для Угорщини через претензії Брюсселя щодо дотримання принципів верховенства права за часів уряду Віктора Орбана, попри відповідну ініціативу нового прем’єр-міністра Петера Мадяра. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Що вплине на рішення ЄС

У п'ятницю Мадяр має провести переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Однією з головних тем зустрічі стане повернення коштів ЄС, доступ до яких Будапешт втратив через претензії до стану демократії, незалежності судової системи та дотримання принципів верховенства права за урядування Віктора Орбана.

Втім, за інформацією Politico, європейські чиновники не поділяють оптимізму угорського прем'єра щодо швидкого вирішення питання.

Один із представників ЄС на умовах анонімності заявив, що Брюссель не очікує миттєвого завершення переговорного процесу.

«Звичайно, ви не можете вимагати реформування країни за одну ніч, тому ми не очікуємо угоди з усього, щось буде домовлено, а над деякими іншими речами ми продовжимо працювати», – сказав чиновник.

Три головні занепокоєння Брюсселя

За даними видання, у Єврокомісії залишаються щонайменше три ключові занепокоєння. Перше пов'язане з майбутнім рішенням Європейського суду щодо попереднього розблокування частини угорських коштів у 2023 році. Друге стосується здатності нового уряду швидко реалізувати необхідні реформи без політичної чи конституційної кризи. Третє – ризик повторення польського сценарію, коли після зміни влади ЄС погодився на виділення фінансування, однак частина реформ так і не була реалізована.

Рішення суду може вплинути на переговори

Окрему увагу в Брюсселі приділяють рішенню Європейського суду, яке очікується найближчими тижнями. Суд розглядає законність рішення Єврокомісії про розмороження близько €10 млрд для Угорщини у 2023 році. Вердикт може вплинути не лише на подальші переговори з Будапештом, а й на підхід ЄС до контролю за використанням коштів державами-членами.

Водночас джерела Politico допускають, що під час зустрічі Мадяра з Урсулою фон дер Ляєн сторонам вдасться досягти прогресу щодо окремих питань. Проте остаточне вирішення проблеми заблокованих мільярдів, ймовірно, потребуватиме додаткових переговорів і підтвердження реального виконання реформ.

Значна частина фінансування для Угорщини була заморожена після багаторічних суперечок між Брюсселем і урядом Віктора Орбана. Європейські інституції неодноразово звинувачували Будапешт у послабленні незалежності судової системи, обмеженні демократичних механізмів та неналежному контролі за використанням коштів ЄС. Частину фінансування у 2023 році вдалося розблокувати після виконання низки вимог Єврокомісії, однак значні суми залишаються недоступними для угорської влади.

Нагадаємо, що парламент Угорщини проголосував за збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді (МКС), фактично скасувавши рішення уряду Віктора Орбана про вихід із суду.

За відповідний закон проголосували 133 депутати, 37 були проти, ще п’ятеро утрималися. Рішення ухвалили за кілька днів до того, як закон про вихід із МКС мав офіційно набути чинності – 2 червня.