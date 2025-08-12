Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Підкорила серця мільйонів мандрівників: яка найпопулярніша пам'ятка у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Підкорила серця мільйонів мандрівників: яка найпопулярніша пам'ятка у світі
Храм, спроєктований Антоніо Гауді, будується з 1882 року і має бути завершений у 2026 році
фото із відкритих джерел

Храм Святого Сімейства в Іспанії став найпопулярнішою пам'яткою світу згідно із рейтингом Tripadvisor у 2025 році

Туристичний сервіс Tripadvisor проаналізував відгуки мандрівників за останній рік і визначив, яку визначну пам'ятку у світі відвідувала найбільша кількість туристів, пише «Главком».

На першому місці у рейтингу опинився іспанський Храм Святого Сімейства. Ця гігантська католицька базиліка будується вже понад 140 років – ще з 1882-го, – але відкрила свої двері для відвідувачів. Очікується, що роботи завершать у 2026 році – до 100-річчя смерті геніального архітектора Антоніо Гауді, який працював над створенням храму 40 років.

Підкорила серця мільйонів мандрівників: яка найпопулярніша пам'ятка у світі фото 1

Саґрада Фамілія (католицька назва храму) височіє над усім ландшафтом Барселони. У цьому місці можна заховатися від міської метушні і годинами роздивлятися до дрібниць продуману архітектуру. Сонячне світло проникає крізь вітражі базиліки і упродовж дня змінює їхній відтінок. Вранці кольори – прохолодні зелені, а ввечері – вогнянно-червоні.

З веж храму, деякі з яких ще будуються, відкривається приголомшливий вид на всю Барселону.

У рейтингу сервісу опинилося 10 визначних місць, більшість з них розташовані у Європі.

Найпопулярніші пам'ятки світу:

  • Храм Святого Сімейства, Барселона, Іспанія;
  • Ейфелева вежа, Париж, Франція;
  • Туристичний комплекс Космічного центру імені Кеннеді NASA, Меррітт-Айленд, США;
  • Лувр, Париж, Франція;
  • Ангкор-Ват, Сієм Ріп, Камбоджа;
  • Велика китайська стіна, ділянка Мутяньюй, Китай;
  • Будинок Анни Франк, Амстердам, Нідерланди;
  • Велика мечеть шейха Заїда, Абу-Дабі, ОАЕ;
  • Міланський собор, Мілан, Італія;
  • Площа Іспанії, Севілья, Іспанія.

До слова, за перші три місяці 2025 року понад 300 млн туристів здійснили міжнародні поїздки по всьому світу: це на 14 млн більше ніж за рік до того. З них Європа в ці місяці приняла 125 млн – на 2% більше, ніж минулого року, і на 5%, ніж до пандемії.

Раніше стало відомо, що покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей.  Молодь заразобирає місця для подорожей, орієнтуючись на привабливість місцевих мешканців та естетичність локації 

Читайте також:

Теги: туризм Іспанія молодь собор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди у Іспанії потерпають від спеки
Пекельна спека в Іспанії: кількість смертей стала рекордною
15 липня, 07:46
Президент громади Фернандо Лопес Мірас також закликав до «спокою серед населення»
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
13 липня, 14:45
Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38
На фестивалі у Карпатах – спалах гострої кишкової інфекції. Уже 38 хворих
12 липня, 16:31
Сьогодні інфраструктури на хуторі практично немає, і населення значно зменшилось
Загадкове місце на краю України. Чим унікальний хутір Перкалаба (фото)
14 липня, 09:23
Туристи почали втрачати інтерес до Іспанії
Масові протести змінили ставлення туристів до Іспанії
20 липня, 08:54
Гаагу експерти визнали одним із найкращих міст у Європі
Найкращі міста Європи за якістю життя: рейтинг
16 липня, 09:48
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
Матюки на картонках: мережа обговорює нове явище в історії українських протестів
24 липня, 16:37
Зайняті іншими туристами шеезлонги дратують відпочивальників на курортах
Бійки за шезлонги на пляжах: курорти по всій Європі змушені вжити заходів
30 липня, 16:44
Залишки замку у Берегові
На Закарпатті археологи знайшли руїни стародавнього замку (фото)
8 серпня, 18:01

Соціум

Підкорила серця мільйонів мандрівників: яка найпопулярніша пам'ятка у світі
Підкорила серця мільйонів мандрівників: яка найпопулярніша пам'ятка у світі
Малюк розповів про унікальні дронно-штурмові операції на фронті
Малюк розповів про унікальні дронно-штурмові операції на фронті
Перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці очікують масштабне стихійне лихо — Alaska Beacon
Перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці очікують масштабне стихійне лихо — Alaska Beacon
Голова СБУ розповів курйозні випадки, які трапилися під час спецоперації «Павутина»
Голова СБУ розповів курйозні випадки, які трапилися під час спецоперації «Павутина»
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ
18 год. роботи щодня, два вихідних на рік: працівники з КНДР розповіли про умови праці в РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
14K
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків
11K
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
6816
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
4655
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua