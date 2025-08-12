Підкорила серця мільйонів мандрівників: яка найпопулярніша пам'ятка у світі

Храм, спроєктований Антоніо Гауді, будується з 1882 року і має бути завершений у 2026 році

Храм Святого Сімейства в Іспанії став найпопулярнішою пам'яткою світу згідно із рейтингом Tripadvisor у 2025 році





Туристичний сервіс Tripadvisor проаналізував відгуки мандрівників за останній рік і визначив, яку визначну пам'ятку у світі відвідувала найбільша кількість туристів, пише «Главком».

На першому місці у рейтингу опинився іспанський Храм Святого Сімейства. Ця гігантська католицька базиліка будується вже понад 140 років – ще з 1882-го, – але відкрила свої двері для відвідувачів. Очікується, що роботи завершать у 2026 році – до 100-річчя смерті геніального архітектора Антоніо Гауді, який працював над створенням храму 40 років.

Саґрада Фамілія (католицька назва храму) височіє над усім ландшафтом Барселони. У цьому місці можна заховатися від міської метушні і годинами роздивлятися до дрібниць продуману архітектуру. Сонячне світло проникає крізь вітражі базиліки і упродовж дня змінює їхній відтінок. Вранці кольори – прохолодні зелені, а ввечері – вогнянно-червоні.

З веж храму, деякі з яких ще будуються, відкривається приголомшливий вид на всю Барселону.

У рейтингу сервісу опинилося 10 визначних місць, більшість з них розташовані у Європі.

Найпопулярніші пам'ятки світу:

Храм Святого Сімейства, Барселона, Іспанія;

Ейфелева вежа, Париж, Франція;

Туристичний комплекс Космічного центру імені Кеннеді NASA, Меррітт-Айленд, США;

Лувр, Париж, Франція;

Ангкор-Ват, Сієм Ріп, Камбоджа;

Велика китайська стіна, ділянка Мутяньюй, Китай;

Будинок Анни Франк, Амстердам, Нідерланди;

Велика мечеть шейха Заїда, Абу-Дабі, ОАЕ;

Міланський собор, Мілан, Італія;

Площа Іспанії, Севілья, Іспанія.

До слова, за перші три місяці 2025 року понад 300 млн туристів здійснили міжнародні поїздки по всьому світу: це на 14 млн більше ніж за рік до того. З них Європа в ці місяці приняла 125 млн – на 2% більше, ніж минулого року, і на 5%, ніж до пандемії.

Раніше стало відомо, що покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей. Молодь заразобирає місця для подорожей, орієнтуючись на привабливість місцевих мешканців та естетичність локації