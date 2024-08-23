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24 серпня: яке завтра свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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24 серпня: яке завтра свято, традиції та заборони
Парад до Дня Незалежності, 2018 рік
фото: glavcom.ua

День Незалежності України – це не просто свято, це нагадування про те, якою ціною здобувається свобода

24 серпня відзначається День Незалежності України, День народження картопляних чіпсів, Міжнародний день дивної музики. Віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Євтихія.

День Незалежності України

24 серпня: яке завтра свято, традиції та заборони фото 1

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. В розпорядженні «Главкома» опинився детальний план заходів по регіонах України.

24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності, відкривши нову сторінку в історії України. Попри всі випробування, ми продовжуємо писати історію, доводячи світові свою силу та незламність. Свято нині набуває нового, ще глибшого змісту. Війна, розв'язана Росією, перетворила його на символ незламності та єдності українського народу. 

Навіть під звуки сирен та загрозою ракетних ударів українці знайдуть спосіб відзначити цей день. Хтось згадає героїв, які віддали життя за нашу свободу, хтось підтримає тих, хто зараз на передовій, а хтось просто обійме рідних та близьких, вдячний за те, що вони поруч.

День Незалежності України – це не просто свято, це нагадування про те, якою ціною здобувається свобода. Це день, коли ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, день, коли ми об'єднуємося заради майбутнього України. І хоча цього року святкування будуть скромнішими, вони будуть не менш щирими та сповненими надією на перемогу та мир.

День народження картопляних чіпсів

24 серпня: яке завтра свято, традиції та заборони фото 2

Картопляні чіпси, улюблені багатьма, з'явилися випадково 24 серпня 1853 року завдяки шеф-кухареві Джорджу Круму, який нарізав картоплю «паперової» товщини для вибагливого клієнта. Хоча історія ця може бути й легендою, саме американці вважаються батьківщиною цієї закуски.

Цікаво, що під час Другої світової війни виробництво чіпсів у США тимчасово зупинили, вважаючи їх «несуттєвою їжею.» Проте протести виробників призвели до відновлення виробництва, і популярність чіпсів зросла ще більше.

Навіть наука підтверджує привабливість чіпсів. Професор Вільям Е. Лі дослідив, що звук хрускоту під час їжі сприяє задоволенню від закуски. Люди, які не чули цього звуку через навушники, швидше втрачали інтерес до чіпсів.

 Міжнародний день дивної музики

24 серпня: яке завтра свято, традиції та заборони фото 3

 24 серпня меломани всього світу мають чудову нагоду відірватися від звичних ритмів та мелодій і зануритися у світ незвичайних звуків. Адже саме сьогодні відзначається Міжнародний день дивної музики!

Це свято було започатковане у 1998 році нью-йоркським музикантом Патріком Грантом, який прагнув заохотити людей до сміливих музичних експериментів та відкриттів. Це будь-яка музика, яка виходить за рамки звичних жанрів та стилів. Вона може використовувати нестандартні інструменти, незвичні звукові ефекти, експериментувати з ритмом та гармонією. Головне – це здатність дивувати та викликати емоції.

Яке сьогодні релігійне свято

24 серпня: яке завтра свято, традиції та заборони фото 4

24 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Євтихія. Він був ранньо-християнським святим, учнем апостола Івана Богослова. Він народився у Фригії (сучасна Туреччина) у першому столітті. Почувши про Христа, Євтихій став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше працював разом з апостолом Павлом. Євтихій був висвячений на єпископа Себастії (тепер Самарія) в Палестині, де активно проповідував Євангелію та знищував храми ідолів. За свою віру він зазнав численних тортур і ув’язнення. Деякі джерела стверджують, що він помер мученицькою смертю на початку II століття.

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Що не можна робити цього дня

  • Не слід ходити до лісу, інакше зустрінете лісовика, який вас заведе до загибелі.
  • Не можна йти повз кладовище.
  • Заборонено дивитися на схід сонця – накличите на себе біди.

Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: сонце закрили чорні хмари – буде похолодання;
  • кричить синиця – незабаром прийде справжня осінь з дощами;
  • дощить – до сухої осені і великого урожаю.

Пам’ятні події 24 серпня

  • 1572 рік – Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція;
  • 1853 рік – випускають перші картопляні чипси;
  • 1941 рік – створюють головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба);
  • 1949 рік – набирає чинності договір про створення НАТО;
  • 1968 рік – Франція проводить перші випробування ядерної зброї;
  • 1991 рік – Верховна Рада Української РСР ухвалює Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України);
  • 1995 рік – випускають Windows 95;
  • 2006 рік– Плутон припиняє вважатися планетою Сонячної системи і переходить до розряду карликових планет;
  • 2006 рік – представники п'яти православних церков України читають першу спільну молитву в Софійському соборі.

Іменини

Арсеній, Георгій, Петро.

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Теги: Туреччина Верховна Рада свята День Незалежності

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