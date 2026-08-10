Росія вичерпала ресурс добровольців для війни проти України

Росія зіткнулася з кадровою кризою в армії на тлі великих втрат

Навіть виплати до 4,5 млн рублів за контракт не забезпечили потрібного Кремлю набору, тому рекрутери вдалися до дедалі жорсткіших методів

Росія зіткнулася з дедалі більшими труднощами під час поповнення армії на тлі високих втрат у війні проти України. Попри мільйонні виплати за підписання контрактів, охочих іти на фронт стало недостатньо для забезпечення потреб російського війська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

Високі втрати та нестача резервів

За даними видання, потреба Росії у нових військових зросла через високі втрати, які перевищують 30 тис. осіб на місяць. Водночас російський диктатор Володимир Путін не відмовився від воєнної стратегії, яка базується на готовності РФ жертвувати більшою кількістю військових, ніж Україна.

«Рік за роком і місяць за місяцем російській армії все важче знаходити людей. Путін, очевидно, відкладає нову хвилю мобілізації, тому міністерству оборони доводиться чинити більший тиск на всіх, щоб вони підписували контракти», – вважає директор некомерційної організації Get Lost, яка допомагає російським солдатам дезертирувати, Грігорій Свердлін.

За оцінками військових аналітиків, масштабні територіальні амбіції Кремля призвели до розпорошення російських сил. Нових військових переважно спрямовують на поповнення підрозділів та підтримку наступальних операцій, а не на формування резервів.

«Чим більше зростали чисельні сили російської армії, тим менше їх вдавалося задіяти на полі бою в будь-який конкретний момент. Масштаби російських наступальних дій зменшувалися в міру збільшення чисельності військ, розгорнутих в Україні», – зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Російська армія також повільно пристосовувалася до оборонної тактики України, що додатково збільшило її втрати. За оцінками західних урядів, у боях загинули майже 500 тис. російських військових. Україна стверджує, що лише цього року знищила 131 тис. окупантів.

«Вони заспокоїлися на досягнутому і не змогли пристосуватися. Якщо їм не вдасться збільшити темпи набору новобранців або провести мобілізацію, російські підрозділи знову почнуть виснажуватися, що зробить їх вразливими. Не тільки наступальні дії зупиняться, але з часом вони зазнають значних поразок на полі бою», – вважає Кофман.

Дмитро Медведєв стверджував, що протягом першої половини 2026 року російська армія набрала на 200 тис. чоловіків більше. Однак високі втрати змусили РФ спрямувати більшість із них на поповнення передових частин замість створення резервів.

Кремль посилює вербування до армії

За даними FT, навіть підтримувати нинішні темпи набору Росії стало дедалі складніше. За укладення контракту новобранцям пропонують бонуси до 4,5 млн рублів, або близько $56 тис., проте охочих приєднатися до армії не вистачає.

Кремль і російське міністерство оборони встановили місцевим чиновникам річну квоту з набору 409 тис. осіб. Також росіянам запропонували премії за вербування інших людей на військову службу. Це породило цілу індустрію так званих «віддалених рекрутерів», які обдзвонюють потенційних новобранців.

Особливо тиск посилився протягом останніх місяців. Активісти назвали такі дії спробою Путіна уникнути нової хвилі мобілізації після осені 2022 року, коли сотні тисяч чоловіків залишили Росію.

Експерт із військового права організації Connection e.V. Артем Кліга зазначив, що російські чиновники «намагаються витиснути якомога більше з кожної категорії чоловіків». «Для кожної групи існують пастки, щоб обдурити їх або змусити підписати контракт», – заявив він.

Тиск на вразливі категорії росіян

Зокрема, у Бєлгородській області потенційних новобранців викликали на «розмови» або приходили до них додому та на роботу. Увагу чиновників привернули боржники, нещодавно звільнені зі строкової служби чоловіки та особи, які відбувають умовні терміни.

У Хабаровську поліція повідомила, що минулого року провела 2500 таких «розмов» і переконала 32 особи записатися на службу. Усі, крім чотирьох, були підозрюваними у кримінальних розслідуваннях.

Дезертирство та побоювання нової мобілізації

Посилення примусового вербування збіглося зі сплеском дезертирства з російської армії. За даними правозахисної організації Peace Plea, щонайменше 28 тис. осіб засудили за втечу з місця служби. Frontelligence Insight із посиланням на витік внутрішніх документів зазначає, що реальна річна кількість таких випадків, імовірно, щонайменше вдвічі більша.

На цьому тлі серед росіян поширилися побоювання щодо нової мобілізації після вересневих виборів до Державної думи. Деякі вже перевіряють вартість авіаквитків за кордон, а інші розглядають можливість виїзду з країни ще до голосування.

Водночас близький до російського міноборони співрозмовник FT зазначив, що нова мобілізація також створила б значні ризики для Кремля.

«Політичні наслідки значних втрат серед мобілізованих, у поєднанні з імовірними масовими дезертирствами, можуть бути дуже негативними всередині країни», – зазначив співрозмовник видання.

Нагадаємо, Росія продовжила залучати українських військовополонених до формування бойових підрозділів. Російське Міноборони оголосило про створення так званої першої «української добровольчої бригади спецпризначення», до якої, за твердженнями окупантів, увійшли полонені українські військові.