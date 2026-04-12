Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки

Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану

Наразі військові та транспортні служби Катару продовжують моніторити безпекову ситуацію

Катар оголосив про відновлення навігації у своїх територіальних водах. Це стало можливим після тривалого блокування стратегічно важливої Ормузької протоки, що була закрита через бойові дії на території Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство транспорту Катару.

Згідно з офіційним повідомленням, повне відновлення руху для всіх типів морських суден розпочинається з неділі, 12 квітня. Проте наразі запроваджено певні часові обмеження задля безпеки навігації.

«Навігація буде дозволена у світловий день – з 6:00 до 18:00 за місцевим часом», – уточнили у відомстві.

Для місцевого промислу зробили виняток. Суднам, які мають офіційну ліцензію на рибальство, дозволено перебувати в морі протягом усього дня без обмежень за часом. Це має підтримати продовольчу безпеку країни після тривалої перерви в роботі галузі.

Катарські танкери, що є критично важливими для світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ), не проходили через Ормузьку протоку понад місяць. Причиною стало фактичне закриття водної артерії внаслідок ескалації бойових дій у сусідньому Ірані.

Весь цей час катарський флот перебував у вимушеному простої, що створило значне напруження на міжнародних енергетичних ринках.

Ормузька протока є головним «вузьким місцем» світової енергетики, через яке проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти та значна частка ЗПГ. Відновлення руху катарських суден може сприяти зниженню світових цін на енергоносії та стабілізації поставок до Європи та Азії.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай заявив, що «інтенсивні переговори» між США та Іраном тривали без перерви до ранку в Ісламабаді. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Основними темами переговорів стали Ормузька протока та ядерна програма Тегерана.