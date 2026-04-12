Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки

glavcom.ua
Максим Бурич
Катар оголосив про відновлення навігації у своїх територіальних водах. Це стало можливим після тривалого блокування стратегічно важливої Ормузької протоки, що була закрита через бойові дії на території Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство транспорту Катару.

Згідно з офіційним повідомленням, повне відновлення руху для всіх типів морських суден розпочинається з неділі, 12 квітня. Проте наразі запроваджено певні часові обмеження задля безпеки навігації.

«Навігація буде дозволена у світловий день – з 6:00 до 18:00 за місцевим часом», – уточнили у відомстві.

Для місцевого промислу зробили виняток. Суднам, які мають офіційну ліцензію на рибальство, дозволено перебувати в морі протягом усього дня без обмежень за часом. Це має підтримати продовольчу безпеку країни після тривалої перерви в роботі галузі.

Катарські танкери, що є критично важливими для світового експорту зрідженого природного газу (ЗПГ), не проходили через Ормузьку протоку понад місяць. Причиною стало фактичне закриття водної артерії внаслідок ескалації бойових дій у сусідньому Ірані.

Весь цей час катарський флот перебував у вимушеному простої, що створило значне напруження на міжнародних енергетичних ринках.

Ормузька протока є головним «вузьким місцем» світової енергетики, через яке проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти та значна частка ЗПГ. Відновлення руху катарських суден може сприяти зниженню світових цін на енергоносії та стабілізації поставок до Європи та Азії.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай заявив, що «інтенсивні переговори» між США та Іраном тривали без перерви до ранку в Ісламабаді. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Основними темами переговорів стали Ормузька протока та ядерна програма Тегерана.

Читайте також

Організатори наразі остаточно не скасували турнір
Етап Діамантової ліги в Досі був перенесений через конфлікт на Близькому Сході
8 квiтня, 16:22
Трамп хотів озброїти іранців, щоб спровокувати нове повстання
План озброїти іранців провалився: Трамп обурений
6 квiтня, 19:46
Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти
Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти
5 квiтня, 21:21
США перекинули 82-гу дивізію на Близький Схід
США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції
31 березня, 11:29
З початку війни проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях іранського режиму
Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
23 березня, 07:23
Джо Кент з'явився на «Шоу Такера Карлсона»
Кент: Розвідка не підтверджувала підготовку масштабної атаки Ірану на США
19 березня, 01:58
Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
16 березня, 02:57
Ізраїль знищив ядерний об’єкт Ірану поблизу Тегерана
Ізраїль заявив про удар по секретному ядерному об’єкту Ірану
12 березня, 15:49
Гегсет вважає головною силою армії здатність знищувати ворога
«Це відплата». Глава Пентагону назвав мету війни з Іраном
12 березня, 15:36

Політика

Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки
Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки
В Угорщині проходять парламентські вибори: головні опоненти вже проголосували
В Угорщині проходять парламентські вибори: головні опоненти вже проголосували
В Угорщині розпочалися парламентські вибори
В Угорщині розпочалися парламентські вибори
Кім Чен Ин підтримав курс Китаю на «багатополярний світ» та територіальну цілісність
Кім Чен Ин підтримав курс Китаю на «багатополярний світ» та територіальну цілісність
Фіцо підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині
Фіцо підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині
Переговори США та Ірану завершено, напад з мачете у Нью-Йорку: головне за ніч 12 квітня
Переговори США та Ірану завершено, напад з мачете у Нью-Йорку: головне за ніч 12 квітня

Новини

Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
