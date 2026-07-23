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Росія закупила в Індії бензин, вироблений з власної нафти – FT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія закупила в Індії бензин, вироблений з власної нафти – FT
На заправках у низці регіонів РФ запровадили ліміти на відпуск пального
фото ілюстративне

Індійський НПЗ у Вадінарі, який виготовив паливо, на 90% переробляє російську нафту

Росія отримує назад власну нафту – вже у вигляді готового бензину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Пальне з власної нафти

Головна деталь, яку розкриває Financial Times, – іронія самого вантажу. Бензин, який Росія імпортує з Індії, вироблений із сировини, що сама походить із РФ. Паливо сформували на нафтопереробному заводі у Вадінарі, де понад 90% перероблюваної нафти надходить із Росії, а 49% самого підприємства належить компанії «Роснефть». Фактично Москва купує назад продукт власного видобутку, лише пропущений через індійську переробку та накрутку посередників.

Танкер із 42 тис. тонн бензину, за даними видання, завантажили ще 18 червня, після чого біля берегів Єгипту вантаж перевалили на інше судно, яке прямує до північного російського порту Вітіно.

Чому Росії бракує власного бензину

Причина такого імпорту – паливна криза, що охопила щонайменше дві третини регіонів країни. Українські безпілотники систематично атакують нафтопереробні заводи РФ, через що виробництво бензину впало до мінімуму за останні роки, а на заправках у низці регіонів запровадили ліміти на відпуск пального.

Індія тим часом лишається одним із головних покупців російської нафти, попри тиск з боку США. Раніше Нью-Делі вже звертався до Вашингтона з проханням не обмежувати доступ до російської сировини, посилаючись на ризики для власної енергетичної безпеки.

До слова, «Главком» днями повідомляв, що три найбільші нафтові гіганти Росії звернулися до індійських НПЗ із проханням про додаткові партії бензину. Тоді ж у морі перебував і танкер Varg, який також завантажився пальним у порту Вадінар і прямує через Суец до Росії.

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Теги: нафта росія бензин партії криза Індія Москва

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