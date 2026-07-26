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Партнери відвертаються від Москви: три країни публічно виступили проти РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Партнери відвертаються від Москви: три країни публічно виступили проти РФ
Дипломатичні демарші свідчать про поступове дистанціювання міжнародних партнерів від Москви
фото з відкритих джерел

Останнім часом дипломатичне невдоволення діями Москви висловили Індія, Азербайджан і Ботсвана

Росія дедалі більше втрачає авторитет серед держав, із якими намагається зберігати або розширювати співпрацю. Останнім часом дипломатичне невдоволення діями Москви висловили Індія, Азербайджан і Ботсвана. Про це йдеться у звіті Службі зовнішньої розвідки України, інформує «Главком».

Індія висловила протест через російський ракетний удар по суховантажу MV Golden Leo, який виходив із порту Одеси. Унаслідок атаки загинули четверо громадян Індії. У МЗС країни наголосили, що удари по комерційних суднах і загибель цивільних є неприйнятними.

Азербайджан передав Москві ноту протесту через атаку на автозаправну станцію компанії Socar у Миколаївській області. Баку вимагав провести розслідування та дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо захисту цивільних об’єктів.

«Пізніше президент Азербайджану офіційно заявив про готовність країни повністю замінити росію на нафтогазовому ринку Європи. Це вкотре підкреслило втрату статусу РФ як надійного енергетичного партнера та повноправного члена провідних європейських інституцій, яким вона себе колись вважала», – кажуть у Службі.

Ботсвана також виступила із заявою через зростання кількості випадків обманного вербування її громадян для участі у війні проти України на боці Росії.

У СЗРУ зазначили, що такі дипломатичні демарші свідчать про поступове дистанціювання міжнародних партнерів від Москви.

«Агресивна поведінка Росії все більше відвертає міжнародних партнерів від співпраці з Москвою», – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, в Омську на XXII Форумі міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану Токаєв несподівано звернувся до Путіна через війну. Він наголосив, що «природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох», зокрема і для Анкари. Окрім того, він закликав шукати шляхи до припинення війни.

Утім, Кремль відкрито відкинув ідею заморозити війну. Зокрема, Пєсков повторив давні твердження, що, мовляв, бойові дії можуть припинитися «до кінця сьогоднішнього дня», але за умови, якщо Київ «ухвалить відповідні рішення».

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Теги: розвідка росія Азербайджан Індія

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