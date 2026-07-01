Росія знайшла нового постачальника бензину

Москва почала імпортувати пальне з Індії після українських ударів по нафтопереробних заводах

Росія розпочала морський імпорт бензину з Індії, намагаючись подолати дефіцит пального, що виник після українських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією двох джерел агентства, до Росії вже відправили щонайменше 60 тис. тонн бензину з Індії. Одне з джерел повідомило, що йдеться про два танкери, кожен із яких перевозить від 30 тис. до 40 тис. тонн пального.

Ще одне джерело Reuters стверджує, що загалом Росія планує імпортувати близько 400 тис. тонн бензину щомісяця з різних країн. Серед постачальників, окрім Індії, також називається Білорусь, яка вже збільшила експорт бензину на російський ринок.

Як зазначає агентство, дефіцит пального відчувається практично по всій Росії. У різних регіонах запроваджено нормування продажу бензину, на автозаправних станціях утворюються довгі черги, а ціни на пальне досягли рекордного рівня.

Напередодні Кремль підтвердив, що веде переговори з іншими державами щодо імпорту бензину за прийнятними цінами. Водночас Reuters зазначає, що наразі невідомо, який саме індійський нафтопереробний завод здійснює постачання пального до Росії.

Крім Індії, Росія активно нарощує імпорт бензину з Білорусі. За розрахунками Reuters, у першій половині червня залізничні поставки білоруського бензину перевищили 70 тис. тонн, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період травня.

На цьому тлі російський парламент минулого тижня схвалив зміни до податкового законодавства, які передбачають субсидування імпорту бензину. Розмір компенсацій прив'язали до вартості доставки пального з Індії та рівня цін на індійському ринку.

Водночас Індія продовжує нарощувати закупівлі російської нафти. За попередніми даними Kpler та LSEG, у червні країна імпортувала з Росії близько 2,7 млн барелів нафти на добу, що стало рекордним показником. Частка російської нафти в загальному імпорті Індії перевищила 50%.

Нагадаємо, останніми місяцями Росія зіткнулася з масштабним дефіцитом бензину після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Через скорочення виробництва пального Москва вже збільшила закупівлі бензину в Білорусі, а тепер розпочала імпорт і з Індії, намагаючись стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку.