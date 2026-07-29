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США ввели нові санкції проти Ірану через Ормузьку протоку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США ввели нові санкції проти Ірану через Ормузьку протоку
США вдарили санкціями по тіньовому флоту Ірану
фото: finclub.net

Під американські обмеження потрапили страхові компанії та танкери, які, за даними Вашингтона, допомагали Тегерану заробляти на одному з найважливіших морських маршрутів світу

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану, звинувативши Тегеран у використанні Ормузької протоки для фінансування терористичної діяльності та обходу міжнародних обмежень. Під санкції потрапили дві іранські компанії та вісім танкерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів США.

До санкційного списку внесли страхові компанії Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority. За даними американського Мінфіну, вони зобов'язували комерційні судна купувати обов'язкове морське страхування для проходження через Ормузьку протоку.

У Вашингтоні стверджують, що такі страхові платежі покривають ризики, значну частину яких створює сам Іран. На думку американської влади, отримані кошти використовувалися для фінансування тероризму та корупції іранського режиму.

Крім того, США запровадили санкції проти восьми танкерів, які, за твердженням Міністерства фінансів, входять до складу так званого тіньового флоту Ірану.

«США не дозволять Ірану тримати світову торгівлю в заручниках або використовувати міжнародне судноплавство для фінансування тероризму, агресії та репресій Корпусу вартових Ісламської революції», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У Мінфіні США наголосили, що міжнародне судноплавство через Ормузьку протоку має залишатися вільним, а Іран не повинен стягувати будь-які платежі за безпечний прохід цивільних суден.

Нагадаємо, Іран та Оман продовжують переговори щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За даними Bloomberg, сторони обговорюють відкриття так званого «середнього проходу» для цивільних суден. Водночас остаточних домовленостей поки що не досягли, а однією з головних перешкод залишається необхідність розмінування акваторії, де, за інформацією джерел агентства, можуть перебувати міни, ймовірно встановлені Іраном.
 
 
 
 

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Теги: Іран США санкції транзит нафта

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