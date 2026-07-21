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В Індії через трагедію на ГЕС 10 людей загинули та 15 зникли безвісти

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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В Індії через трагедію на ГЕС 10 людей загинули та 15 зникли безвісти
В Індії на ГЕС стався вибух
колаж: glavcom.ua

Підземний вибух метану в тунелі спричинив викид токсичного газу, блокувавши робітників у смертельній пастці

На північному сході Індії в штаті Сіккім 20 липня стався масштабний вибух на об'єкті гідроелектростанції. У результаті надзвичайної події щонайменше 10 осіб загинули, а ще 15 робітників опинилися в пастці під землею. Як пише «Главком» , про трагедію повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву поліцію та представників влади.

Інцидент стався на гідроелектростанції державної компанії National Hydroelectric Power Corp Ltd (NHPC), розташованій на річці Тіста поблизу села Самардунг.

За даними NHPC, причиною аварії став раптовий викид газу, ймовірно метану, який накопичився у гірських породах. Вибух супроводжувався густими випарами та поширенням токсичних газів, що значно ускладнило проведення пошуково-рятувальних робіт.

«Раптовий сплеск газу, підозрюваний у метані, що застряг або був закріплений у каменях тунелю, спричинив вибух, який викинув густі випари та токсичний газ», - сказано в офіційній заяві компанії NHPC.

За інформацією районного чиновника Субаша Гімірея, у момент аварії в тунелі перебували працівники та представники компанії. Загалом у пастці опинилися щонайменше 25 працівників і посадовців компанії, включно з десятьма загиблими, тіла яких уже вдалося дістати.

Представник Управління з ліквідації наслідків стихійних лих штату Раджив Рока заявив, що шанси знайти в живих 15 робітників, які залишаються всередині, оцінюються як мізерні. За словами рятувальників, їм доводиться працювати в умовах високої концентрації токсичних випарів, що суттєво ускладнює просування вглиб тунелю і це при тому, що всі рятувальники працюють у спеціальному захисному спорядженні. Через високу концентрацію метану, чадного газу та сірководню рятувальники можуть перебувати всередині тунелю лише короткими змінами із застосуванням кисневого обладнання.

Для забезпечення пошуково-рятувальних робіт залучено автомобільну техніку з кисневими балонами, мотузковим обладнанням та спеціальними аварійними засобами.

На місце аварії прибуло керівництво компанії, яке координує рятувальну операцію разом із місцевою владою.

До операції залучені підрозділи Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF), пожежно-рятувальні служби, поліція та інші екстрені служби. 

За словами головного міністра штату Сіккім Према Сінга Таманга, попередньо встановлено, що вибух був спричинений накопиченням метану. Водночас влада наголошує, що остаточну причину аварії буде визначено після завершення розслідування.

Варто зазначити, що будівництво гідроелектростанції ведеться в Гімалайському регіоні, який вважається сейсмічно активним і відомий складною геологічною будовою. За оцінками геологів, молоді та нестійкі гірські породи можуть містити природні кишені газу, що створює додаткові ризики під час прокладання підземних тунелів.

Нагадаємо, у Пакистані пасажирський автобус зірвався в 25-метрову гірську ущелину після конфлікту між водієм і пасажирами, які обурилися через переповнений салон. Унаслідок аварії загинули 40 людей, ще восьмеро отримали важкі травми, а свідки стверджують, що фатальній катастрофі передувала сварка просто під час руху.

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Теги: вибух смерть трагедія Індія

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