Українці за кордоном зможуть отримати важливий документ за спрощеною процедурою

З 30 липня можливість скористатися послугою стане доступною для будь-якого громадянина України

Українці за кордоном зможуть отримати податковий код за спрощеною цифровою процедурою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство зовнішніх справ.

«Міністерство закордонних справ України спільно з Державною податковою службою України розширюють доступ громадян України, які перебувають за кордоном, до послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з оформленням картки платника податків в електронній формі (РНОКПП)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 30 липня можливість скористатися послугою стане доступною для будь-якого громадянина України, який перебуває за кордоном і має дійсний документ, що посвідчує особу.

Заява про отримання послуги може подаватися:

громадянами України віком від 14 років. Для подання заяви необхідно особисто звернутися до найближчого посольства або консульської установи України;

через представника, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності або відповідного документа, що підтверджує повноваження законного представника особи (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, патронатні вихователі, керівники відповідних інституційних закладів тощо). Заяву можна подати як онлайн через власний електронний кабінет в системі «е-Консул», так і до посольства або консульства.

«Самостійне подання заяви через власний електронний кабінет в системі «е-Консул» здійснюється безкоштовно; у разі подання заяви через посольство або консульську установу України стягується консульський збір за автоматизовану обробку даних ($40/€37)», – додається у заяві.

Нагадаємо, що українці за кордоном можуть оформити нотаріальні документи онлайн. Система «е-Консул» працює у 120 закордонних дипломатичних установах, що надають консульські послуги.