Медики повідомили про стан здоров'я Навального станом на ранок п'ятниці



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Олексій Навальний перебуває у лікарні в місті Омськ

Лікарі оцінюють стан Навального як стабільно важкий

Стан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в лікарні швидкої медичної допомоги в Омську, поки залишається без змін.

Про це повідомили в п'ятницю вранці «Интерфаксу» в пресслужбі обласного міністерства охорони здоров'я.

«Нічого нового», – сказала представниця пресслужби, відповідаючи на питання про стан Навального.

Відомо, що в п'ятницю в Омськ з Москви повинні прибути медичні фахівці для проведення розширеного консиліуму про стан Навального. На той момент медики оцінювали його стан як стабільно важкий.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Зазначимо, що Німеччина вночі мала відправити за Навальним медичний літак, щоб перевезти його до клініки Шаріте в Берліні.

Раніше стало відомо, що Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення від РФ.

Також Франція готова надати Навальному медичну допомогу і притулок.

До слова, ввечері 20 серпня біля будівлі ФСБ в Москві пройшов пікет на підтримку Навального, є затримані.

Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.