Мер Бучі засвітився у Брюселі на самокаті і спровокував лавину хейту: що сталося

Користувачі соцмереж звинуватили посадовця у піарі та нагадали про проблеми з безпекою самокатів в Україні

Міський голова Бучі Анатолій Федорук опинився у центрі критики після публікації фото з Брюсселя, де він пересувається містом на електросамокаті. У коментарях під дописом користувачі соцмереж почали активно дискутувати про небезпеку електросамокатів та згадувати резонансні ДТП за участю дітей і підлітків в Україні Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

скріншот із Facebook

У своєму дописі мер Бучі повідомив, що розпочав робоче відрядження до столиці Бельгії та вже вирушив на перші зустрічі місцевим транспортом. «Швидко, без заторів, екологічно та зручно для людей», – написав Федорук.

Також посадовець заявив, що Буча рухається у напрямку створення сучасного міського простору з акцентом на безпеку, доступність та інклюзивність. «І впевнений, що невдовзі ми так само комфортно їздитимемо вулицею Енергетиків», – додав він.

Однак у коментарях під дописом мера розгорілася хвиля критики. Частина користувачів звинуватила Федорука у недоречному піарі за бюджетні кошти та заявила, що чиновник демонструє комфорт на тлі проблем у самій Бучі.

скріншот із Facebook

Інші коментатори звернули увагу на питання безпеки електросамокатів та нагадали про аварії за участю дітей і підлітків в Україні. Користувачі писали, що в Україні досі немає чітких правил використання електросамокатів, а хаотичний рух таким транспортом створює небезпеку як для водіїв, так і для пішоходів.





Деякі користувачі також іронізували над тим, що мер пересувається без шолома та захисного спорядження, хоча самокатний рух в Україні досі залишається слабо врегульованим.

cкріншот із Facebook

Окремі коментатори також звернули увагу на стан міської інфраструктури у самій Бучі. Люди писали про відсутність велодоріжок і нормальних тротуарів у частині міста, а також скаржилися на проблеми з благоустроєм, пилом та станом зелених зон.

скріншот із Facebook

Крім того, частина користувачів дорікала меру через демонстрацію «європейського способу пересування» під час відрядження, іронізуючи над контрастом між поїздками на самокаті у Брюсселі та умовами для пересічних мешканців Бучі.

скріншот із Facebook

Нагадаємо, 3 травня у селищі Гатне під Києвом сталася смертельна ДТП за участю електросамоката та автомобіля Peugeot. Унаслідок аварії загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина віком вісім років отримала численні травми та була госпіталізована до Києва. За даними поліції, діти перебували на одному електросамокаті.

До слова, ще одна аварія за участю дитини на електросамокаті сталася у Вінниці. На території одного з торговельних центрів 45-річний водій автомобіля Ford збив 10-річного хлопчика, який перетинав пішохідний перехід на електросамокаті. Дитину госпіталізували до лікарні, а у поліції повідомили, що водій був тверезий.