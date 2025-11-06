Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
Південнокорейська розвідка продовжує стежити за фізичною активністю Кім Чен Ина
фото: Yonhap

Кім Чен Ин здоровий, його пульс становить 80 ударів на хвилину

Керівник КНДР Кім Чен Ин не має серйозних проблем зі здоров'ям. Південнокорейським розвідникам вдалося дистанційно виміряти пульс лідера Північної Кореї. Частота його серцевих скорочень становить 80 ударів на хвилину. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на дані розвідки, пише «Главком».

Як саме вдалося отримати ці дані, у доповіді південнокорейської розвідки не уточнюється. Проте розвідники додали, що 43-річний Кім Чен Ин «здатний без труднощів долати великі відстані між провінціями та Пхеньяном, а також відвідувати різні заходи».

Кім Чен Ин очолює Північну Корею з 2011 року і займає низку ключових посад, включаючи посаду генерального секретаря Трудової партії Кореї та Верховного головнокомандувача Корейської народної армії.

До слова, Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії.

Раніше стало відомо, що у Північній Кореї відкриють музей, присвячений військовим, що воювали з Росією проти України. У місті Пхеньян уже пройшла церемонія закладання фундаменту майбутнього меморіального музею.

Нагадаємо, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя.  Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина».

Читайте також:

Теги: Південна Корея Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Дональд Трамп та дружина загиблого Чарлі Кірка Еріка
Трамп посмертно нагородив Кірка Президентською медаллю Свободи
15 жовтня, 02:58
Трамп та Путін домовилися про зустріч, РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ. Головне за 16 жовтня
Трамп та Путін домовилися про зустріч, РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ. Головне за 16 жовтня
16 жовтня, 21:10
Трамп: Єдиний спосіб – це якщо запускати їх (ракети Tomahawk – «Главком») будемо ми, але ми цього робити не збираємося
Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці
23 жовтня, 02:22
Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски
Трамп дозволив буріння в Арктичному заповіднику Аляски
24 жовтня, 05:48
Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Tomahawk
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
18 жовтня, 21:49
Трьох ув'язнених взяли під особливий нагляд після глузування з Саркозі
Ув'язнені паризької в'язниці влаштували цькування Саркозі
24 жовтня, 15:22
Трамп та Сі зустрілись вперше за шість років
Обстріл Запоріжжя та Київщини, зустріч Трампа та Сі: головне за ніч
30 жовтня, 05:53
Зогран Мамдані виступив перед прихильниками з промовою
Демократ, який переміг на виборах мера Нью-Йорка, звернувся до Трампа
Вчора, 08:15
Трамп закликав своїх прихильників голосувати за колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо
Трамп поставив ультиматум мешканцям Нью-Йорка
4 листопада, 04:16

Соціум

Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон
У Німеччині аеропорт Ганновера втретє за тиждень зупинив роботу через дрон
«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо
«Гра в кальмара». Російський опозиціонер розповів, як Путін поповнює військо
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
Чим зумери займаються на роботі? Нова звичка молоді дратує керівництво
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати
У Греції лікарі розпочали загальнонаціональний страйк через низькі зарплати

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua