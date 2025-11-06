Південна Корея дистанційно виміряла пульс Кім Чен Ина

Кім Чен Ин здоровий, його пульс становить 80 ударів на хвилину

Керівник КНДР Кім Чен Ин не має серйозних проблем зі здоров'ям. Південнокорейським розвідникам вдалося дистанційно виміряти пульс лідера Північної Кореї. Частота його серцевих скорочень становить 80 ударів на хвилину. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на дані розвідки, пише «Главком».

Як саме вдалося отримати ці дані, у доповіді південнокорейської розвідки не уточнюється. Проте розвідники додали, що 43-річний Кім Чен Ин «здатний без труднощів долати великі відстані між провінціями та Пхеньяном, а також відвідувати різні заходи».

Кім Чен Ин очолює Північну Корею з 2011 року і займає низку ключових посад, включаючи посаду генерального секретаря Трудової партії Кореї та Верховного головнокомандувача Корейської народної армії.

До слова, Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії.

Раніше стало відомо, що у Північній Кореї відкриють музей, присвячений військовим, що воювали з Росією проти України. У місті Пхеньян уже пройшла церемонія закладання фундаменту майбутнього меморіального музею.

Нагадаємо, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя. Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина».