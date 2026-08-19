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Безпілотник упав на території поліцейського управління у Туреччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Безпілотник упав на території поліцейського управління у Туреччині
Обійшлося без жертв і поранених
фото: haber61

Підрозділи поліції вжили необхідних заходів безпеки

В окрузі Арсин турецької провінції Трабзон безпілотник впав на територію будівлі поліцейського управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Трабзона Ахмета Метіна Генча.

«Я висловлюю свої побажання одужання всім нашим землякам, які постраждали внаслідок вибуху безпілотного літального апарата, що впав на автомобілі у дворі районного управління поліції Арсина», – йдеться у повідомленні.

Мер зауважив, що відповідні підрозділи поліції вжили необхідних заходів безпеки, і щодо цього інциденту розпочато розслідування.

«Те, що ніхто не загинув і не отримав травм, є для нас найбільшим втішенням», – наголосив посадовець.

До слова, у червні на узбережжя Чорного моря в Туреччині хвилі викинули невідомий безпілотний літальний апарат із боєприпасами військового призначення. Силові структури підтвердили, що боєприпаси перебували в активному стані.

Інцидент стався на пляжі Каписую в районі Курукашіле, що розташований на кордоні провінцій Бартин і Кастамону. Місцеві жителі, які прогулювалися узбережжям, помітили підозрілий об'єкт і повідомили про нього правоохоронцям. Прибувши на місце, силовики повністю евакуювали пляж через ризик детонації та встановили широкий периметр.

Теги: Туреччина безпілотник

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