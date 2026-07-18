Комбат «Вовків Да Вінчі» отримав догану від Сирського

Раніше Сергій Філімонов поширив список проблем у війську, який оприлюднив ексміністр Михайло Федоров

Командир батальйону 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергій Філя Філімонов отримав догану від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Як інформує «Главком», про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

«Отримав догану від Сирського. Служу українській нації», – написав командир.

До того Сергій Філімонов поширив фотографію з пресконференції звільненого міністра оборони Михайла Федорова, на якій він тезово підбив проблеми в українському війську. Серед цих проблем він назвав ізоляцію тих, хто розвивається, розірвання бригад і корпусів, а також блокування ініціатив.

Сергій Філімонов – український військовий, громадський діяч та актор. У 2014 році з перших днів російсько-української війни Філімонов брав участь у бойових діях в складі добровольчого батальйону «Азов». Брав участь у визволенні Маріуполя, Мар'їнки, в боях за Іловайськ, в боях під Гранітним. Під Іловайськом отримав численні поранення. З 2022 року він командував ротою «Гонор» 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі». У лютому 2024 року Сергій Філімонов став новим комбатом «Вовків Да Вінчі».

Раніше видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

Нагадаємо, що 16 липня у центрі Києва відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та останніх кадрових змін у владі. Учасники мітингу вимагали повернути Федорова, а також висловлювалися проти можливого призначення глави МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За даними «Главкома», на площі біля театру імені Івана Франка зібралися кілька тисяч людей.