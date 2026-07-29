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Франція вирішила видворити з країни колишню главу прокремлівського телеканалу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Франція вирішила видворити з країни колишню главу прокремлівського телеканалу
фото: wikipedia
Ксенія Федорова поширювала наративи Кремля у Франції

Французька влада назвала екскерівницю RT France загрозою державі та звинуватила її у поширенні російської дезінформації

Міністерство внутрішніх справ Франції ухвалило рішення видворити з країни колишню керівницю телеканалу RT France Ксенію Федорову. У Парижі вважають, що її діяльність становить загрозу громадському порядку та суперечить фундаментальним інтересам держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Monde.

У розпорядженні французького МВС зазначається, що поведінка Федорової завдає шкоди фундаментальним інтересам Франції, а її перебування в країні становить «особливо серйозну й актуальну загрозу громадському порядку».

За оцінкою влади, колишня очільниця RT France виступає одним із провідників російської пропаганди у Франції. У документі наголошується, що вона поширює проросійські наративи та бере участь у дезінформаційних кампаніях, які координує російська влада з метою дестабілізації ситуації в країні.

У Міністерстві внутрішніх справ також заявили, що Федорова сприяє поширенню повідомлень, спрямованих на маніпулювання громадською думкою, підрив довіри французів і громадян інших європейських держав до державних інституцій.

В оточенні міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса пояснили, що рішення є суверенним кроком держави. Воно передбачає анулювання посвідки на проживання Ксенії Федорової та позбавляє її права працювати на території Франції.

Ксенія Федорова раніше очолювала французьке відділення російського державного телеканалу RT. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовлення RT на території Європейського Союзу було заборонене в межах санкцій проти кремлівських медіа. Останнім часом Федорова регулярно виступала як проросійська оглядачка на французькому телеканалі CNews.

Нагадаємо, нещодавно відеоплатформа YouTube обмежила доступ для користувачів в Україні або повністю видалила ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які поширювали кремлівську пропаганду. Серед них опинилися канали російських видань «Украина.ру» та «РИА Новости», прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова, а також один із каналів колишнього народного депутата України Євгенія Мураєва.

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Теги: росія пропаганда Франція

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