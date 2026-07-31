Зеленський підтвердив удари по логістичних центрах у трьох регіонах РФ

Президент розкрив деталі нової серії далекобійних ударів по російській інфраструктурі

Глава держви підтвердив, що українські сили завдали ударів по трьох логістичних центрах на території Росії – у Сарапулі, Казані та Волгограді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, удари були завдані в межах стратегії «далекобійних санкцій» і були спрямовані по об'єктах російської інфраструктури, які працюють на забезпечення війни проти України. «Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси», – заявив Зеленський.

Зеленський уточнив, що цілі були розташовані на відстані від приблизно 500 до майже 1300 кілометрів від українського кордону.

Зеленський підтвердив атаку Сил оборони України по трьох логістичних центрах у різних регіонах РФ: у Сарапулі, Казані та Волгограді на відстанях від близько 500 до майже 1300 кілометрів.



У Краснодарському регіоні уражено морський термінал. Відстань до об’єкта від лінії фронту –… pic.twitter.com/grIlrHtqQ8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 31, 2026 Зеленський показав наслідки удару по Росії

Крім того, за словами Зеленського, українські сили уразили морський термінал у Краснодарському краї, розташований приблизно за 270 кілометрів від лінії фронту. Також удару зазнав нафтопереробний завод у Волгоградській області, який розташований майже за 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Президент додав, що також були зафіксовані влучання в акваторії Азовського моря. «Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру», – наголосив глава держави.

Раніше Генштаб розкрив подробиці атаки по одному з найбільших НПЗ Росії – «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Удар було завдано в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Зафіксовано влучання по об'єкту, після чого на території підприємства виникла пожежа.