Зеленський підтвердив удари по логістичних центрах у трьох регіонах РФ
Президент розкрив деталі нової серії далекобійних ударів по російській інфраструктурі
Глава держви підтвердив, що українські сили завдали ударів по трьох логістичних центрах на території Росії – у Сарапулі, Казані та Волгограді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Володимира Зеленського.
За словами президента, удари були завдані в межах стратегії «далекобійних санкцій» і були спрямовані по об'єктах російської інфраструктури, які працюють на забезпечення війни проти України. «Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси», – заявив Зеленський.
Зеленський уточнив, що цілі були розташовані на відстані від приблизно 500 до майже 1300 кілометрів від українського кордону.
Крім того, за словами Зеленського, українські сили уразили морський термінал у Краснодарському краї, розташований приблизно за 270 кілометрів від лінії фронту. Також удару зазнав нафтопереробний завод у Волгоградській області, який розташований майже за 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Президент додав, що також були зафіксовані влучання в акваторії Азовського моря. «Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру», – наголосив глава держави.
Раніше Генштаб розкрив подробиці атаки по одному з найбільших НПЗ Росії – «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Удар було завдано в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Зафіксовано влучання по об'єкту, після чого на території підприємства виникла пожежа.
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