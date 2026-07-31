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Зеленський підтвердив удари по логістичних центрах у трьох регіонах РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський підтвердив удари по логістичних центрах у трьох регіонах РФ
Наслідки української атаки по Росії
Скриншот

Президент розкрив деталі нової серії далекобійних ударів по російській інфраструктурі

Глава держви підтвердив, що українські сили завдали ударів по трьох логістичних центрах на території Росії – у Сарапулі, Казані та Волгограді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, удари були завдані в межах стратегії «далекобійних санкцій» і були спрямовані по об'єктах російської інфраструктури, які працюють на забезпечення війни проти України. «Наші удари в рамках плану далекобійних санкцій – це завжди про справедливі відповіді, щоб російська воєнна машина втрачала свої ресурси», – заявив Зеленський.

Зеленський уточнив, що цілі були розташовані на відстані від приблизно 500 до майже 1300 кілометрів від українського кордону.

Зеленський показав наслідки удару по Росії

Крім того, за словами Зеленського, українські сили уразили морський термінал у Краснодарському краї, розташований приблизно за 270 кілометрів від лінії фронту. Також удару зазнав нафтопереробний завод у Волгоградській області, який розташований майже за 480 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Президент додав, що також були зафіксовані влучання в акваторії Азовського моря. «Ми захищаємо своїх людей і продовжимо діяти так, як потрібно для досягнення миру», – наголосив глава держави.

Раніше Генштаб розкрив подробиці атаки по одному з найбільших НПЗ Росії – «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Удар було завдано в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії. Зафіксовано влучання по об'єкту, після чого на території підприємства виникла пожежа.

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Теги: війна росія Володимир Зеленський

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