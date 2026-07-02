«Подруга Путіна» Ле Пен знову націлилася на посаду президентки Франції

Попри судову заборону та кримінальний вирок, лідерка французьких ультраправих заявила, що не відмовилася від боротьби за Єлисейський палац

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що має намір знову балотуватися на посаду президента Франції, попри судову заборону брати участь у виборах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BFMTV.

Марін Ле Пен підтвердила, що зацікавлена вчетверте взяти участь у президентських виборах. Водночас вона наголосила, що це стане можливим лише у разі позитивного рішення апеляційного суду.

«Коли ви є кандидатом у президенти, ви повинні бути абсолютно вільними у пересуванні, я не можу розраховувати на те, що суддя дозволить мені піти на зустріч чи на ринок», – заявила політикиня.

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Ле Пен також висловила впевненість, що продовжить відстоювати свої політичні погляди. Рішення у справі щодо апеляції Марін Ле Пен та партії «Національне об'єднання» очікується 7 липня. Саме тоді стане зрозуміло, чи зможе вона повернутися до президентських перегонів.

Раніше прокуратура вимагала для Ле Пен п'ятирічної заборони обіймати державні посади та чотирьох років позбавлення волі, один із яких – реальне ув'язнення. Апеляційний розгляд цієї справи вже відбувся.

Якщо суд залишить чинною заборону на участь у виборах, Ле Пен готова передати роль кандидата голові партії Жордану Барделлі.

Однією з ключових зовнішньополітичних обіцянок Ле Пен у разі перемоги на виборах залишається вихід Франції зі складу інтегрованого військового командування НАТО.

Нагадаємо, 31 березня суд визнав Марін Ле Пен винною у розтраті коштів Європейського Союзу, які, за даними слідства, використовувалися для фінансування діяльності її політичної сили. Політикиню засудили до чотирьох років позбавлення волі та заборонили балотуватися на державні посади. Саме це рішення вона наразі оскаржує в апеляційному порядку.