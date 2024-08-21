Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва
Мер Москви Собянін заявив про одну з наймасштабніших спроб нападу на російську столицю
фото ілюстративне

11 БПЛА атакували столицю РФ

Міноборони країни-агресорки заявило про збиття 45 БПЛА над територією Росії,  11 із них над Московською областю. Мер Москви Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших спроб атаки на столицю. Про це пишуть росЗМІ.

Міноборони РФ заявило, що вночі російська ППО нібито збила 45 БПЛА над територією Росії. 

«11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три – над Калузькою областю і два – над Курською областю»,  – заявили у відомстві.

Мер Москви Собянін вже назвав атаку однією «з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час».

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили ракету над регіоном, жертв не зафіксовано.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня Москву знову накрила хвиля тривоги через атаку безпілотників. Мер міста Сергій Собянін повідомив про серію атак, які були відбиті силами протиповітряної оборони. За його словами, щонайменше 10 безпілотних літальних апаратів намагалися досягти цілей у столиці, але були збиті в Підмосков'ї.

Теги: росія дрон безпілотник війна Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі Суджі зізналися, що ніколи не думали, що війна прийде до них
Американські журналісти відвідали Курщину: репортаж The Washington Post
19 серпня, 07:20
Від початку повномасштабного вторгнення литовська митниця не співпрацювала з митними службами Росії та Білорусі
Литва збирається розірвати угоди про співробітництво з Росією та Білоруссю
15 серпня, 17:13
Збір коштів для Курщини не може здійснюватися через структури путінського режиму, вважає Рада Форуму Вільної Росії
Хто має допомагати жителям Курщини? Несподівана заява російських опозиціонерів
13 серпня, 17:06
28 червня 2024 року Олег був мобілізований на службу у Збройні Сили України
Загинув через місяць після мобілізації. Згадаймо Олега Кириченка
9 серпня, 09:00
Всього «Укрпошта» замовляє 83,7 год реклами на ТБ
«Укрпошта», яка платить поштарям по 9 тис., витратить на рекламу 25 млн
8 серпня, 11:12
Російські ЗМІ продовжують повідомляти про переслідування мігрантів правоохоронними органами, зокрема з метою їх залучення до армії
Кремль почав переслідувати мігрантів, аби залучити їх на війну – британська розвідка
5 серпня, 14:29
СБУ з'ясувала, що ще у 2014 році Яковенко приєднався до підконтрольного Росії терористичного угрупування «Схід 13»
СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля у Луганську
1 серпня, 17:34
За даними російських ЗМІ та Telegram-каналів, у полон потрапили 15 військовослужбовців РФ
Повстанці з Малі звернулися до українців із цікавою пропозицією
28 липня, 23:20
Більшість мобілізованих в'язнів нещодавно завершили військові навчання
Попит на мобілізацію серед ув'язнених зменшився: нардеп назвав причину
23 липня, 17:44

Соціум

Росіяни четверту добу не можуть приборкати пожежу на нафтобазі Ростовщини
Росіяни четверту добу не можуть приборкати пожежу на нафтобазі Ростовщини
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва
Зруйнувавши мости, ЗСУ заблокували великий шматок Курщини – Forbes
Зруйнувавши мости, ЗСУ заблокували великий шматок Курщини – Forbes
До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу
До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу
Скільки українських біженців лишилося в Ізраїлі. Названо цифру
Скільки українських біженців лишилося в Ізраїлі. Названо цифру
В Іспанії померла найстаріша людина у світі
В Іспанії померла найстаріша людина у світі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
249K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
119K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
81K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
28K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
18K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
16K
Парламент дозволив українцям володіти трофейною зброєю: деталі

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua