Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва

Мер Москви Собянін заявив про одну з наймасштабніших спроб нападу на російську столицю

11 БПЛА атакували столицю РФ

Міноборони країни-агресорки заявило про збиття 45 БПЛА над територією Росії, 11 із них над Московською областю. Мер Москви Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших спроб атаки на столицю. Про це пишуть росЗМІ.

Міноборони РФ заявило, що вночі російська ППО нібито збила 45 БПЛА над територією Росії.

«11 БПЛА знищено над територією Московської області, ще 23 БПЛА знищено над Брянською областю, шість БПЛА знищено над територією Білгородської області, три – над Калузькою областю і два – над Курською областю», – заявили у відомстві.

Мер Москви Собянін вже назвав атаку однією «з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час».

💥А тим часом окупанти заявляють про атаку дронів на столицю боліт



Тамтешній мер повідомляє про збиття щонайменше 8 БпЛА у Подольську. Це лише 10 км до масквы та 53 км до кремля. pic.twitter.com/mNxMrUXhLM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 21, 2024

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили ракету над регіоном, жертв не зафіксовано.

З неофіційним візитом до столиці боліт прямує делегація безпілотників pic.twitter.com/tkwS5zlL1I — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 21, 2024

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня Москву знову накрила хвиля тривоги через атаку безпілотників. Мер міста Сергій Собянін повідомив про серію атак, які були відбиті силами протиповітряної оборони. За його словами, щонайменше 10 безпілотних літальних апаратів намагалися досягти цілей у столиці, але були збиті в Підмосков'ї.