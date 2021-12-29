Мін'юст Грузії повідомив, коли Саакашвілі переведуть до ізолятора в Руставі

Саакашвілі буде переведено до Руставі після консультації з медперсоналом

Лікування Саакашвілі у Горійському військовому шпиталі вже закінчилося, його було виписано з лікарні

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе розповів, що лікування третього президента Грузії Михайла Саакашвілі закінчилося, тому його переведуть до ізолятора в Руставі. Про це повідомляє Грузія.Online.

За словами Раті Брегадзе, лікування Саакашвілі у Горійському військовому шпиталі вже закінчилося, його було виписано з лікарні, тому було прийнято рішення про переведення його до закладу № 12 у Руставі.

«Як ви знаєте, 19 листопада Саакашвілі було переведено на лікування в Горі, де йому було надано всі необхідні медичні послуги. Після закінчення лікування було ухвалено рішення про його виписку з військового госпіталю. Він не виконав законну вимогу Спеціальної пенітенціарної служби про його переведення до установи 12 у Руставі», – йдеться у повідомленні Раті Брегадзе.

Однак через нервозність у Саакашвілі були коливання тиску, тому через це Пенітенціарна служба вирішила тимчасово відкласти переведення.

«Через хвилювання відзначалися перепади тиску, відповідно Пенітенціарна служба вирішила тимчасово відстрочити законний захід з переведення. Лікування в Горійському військовому госпіталі завершено, його виписали з лікарні і, природно, ув’язнений не може перебувати в установі, коли його курс лікування завершено. Домовленість про переведення ув’язненого з адвокатами не узгоджується. Пенітенціарна служба не порушувала норми», – заявив Раті Брегадзе.

На запитання про те, на який час відтерміновано переведення Саакашвілі, Брегадзе повідомив, що вони проконсультуються з медперсоналом і після цього буде ухвалено рішення щодо цього питання.

Нагадаємо, 27 грудня медперсонал ухвалив рішення виписати Саакашвілі з Горійського військового шпиталю і перевести його до ізолятора 12 у Руставі. Однак колишній президент Грузії не підкорився вимогам працівників пенітенціарної служби.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

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