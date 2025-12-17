Головна Світ Соціум
Що українцям не варто робити у Японії? Три речі, про які треба знати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Що українцям не варто робити у Японії? Три речі, про які треба знати
Деякі звичайні для українців звички та традиції можуть здаватися у Японії дивними
фото з відкритих

Звичайні для українців вчинки можуть здатися дивними у Японії 

Кожна країна має власні правила, традиції та закони, яких треба дотримуватися. Українцям, які перебувають або планують подорож до Японії, потрібно знати кілька речей, які не варто робити у цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео користувача sho_pilgrim у TikTok.

Деякі звичайні для українців звички та традиції можуть здаватися у Японії дивними. Деякі з них автор відео називає «червоними прапорцями». 

Подарувати квіти 

До прикладу, приділяти увагу людині, подарувавши їй квіти, в Україні вважається цілком прийнятним та звичайною справою. Проте у Японії порадувати квіти без приводу вважається негарним вчинком. «У нас майже ніхто так не демонструє почуття. Японці вважають, що слово чи подарунки – це легко. Найцінніше – це робити добро тихо, без показухи», – розповів автор.

Знайомство з батьками 

В Україні пари ще під час стосунків часто знайомляться з батьками своїх коханих. Проте у Японії такий крок вважається натяком на те, що пара готується до весілля.

Спілкування з родиною 

Українці завжди на зв’язку з рідними та батьками, тому постійно спілкуються з ними навіть у дорослому віці. Проте у Японії дотримуються іншої думки. У цій країні така поведінка свідчить про те, що ви ще не готові до дорослого життя. «Коли я був молодим, я жодного разу не чув від друзів фразу: «Я люблю свою маму». Для японців це звучало б навіть дивно чи занадто емоційно. У Японії культура стримувати почуття, в Україні навпаки – почуття теплі та відкриті», – додав чоловік. За словами блогера, саме через це йому цікаво жити в Україні.

Раніше «Главком» розповідав про те, що в ніч на 9 грудня в Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів. Унаслідок інциденту поранено щонайменше 33 людини. Прем’єр-міністерка країни Санае Такаїчі розповіла, що було створено надзвичайну робочу групу для термінової оцінки збитків.

Нагадаємо, що Японія відхилила пропозицію ЄС приєднатися до його плану використання заморожених російських державних активів для фінансування України, зруйнувавши надії блоку на отримання глобальної підтримки цієї ініціативи.

українці за кордоном українці Японія

