Що українцям не варто робити у Японії? Три речі, про які треба знати

Звичайні для українців вчинки можуть здатися дивними у Японії

Кожна країна має власні правила, традиції та закони, яких треба дотримуватися. Українцям, які перебувають або планують подорож до Японії, потрібно знати кілька речей, які не варто робити у цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео користувача sho_pilgrim у TikTok.

Деякі звичайні для українців звички та традиції можуть здаватися у Японії дивними. Деякі з них автор відео називає «червоними прапорцями».

Подарувати квіти

До прикладу, приділяти увагу людині, подарувавши їй квіти, в Україні вважається цілком прийнятним та звичайною справою. Проте у Японії порадувати квіти без приводу вважається негарним вчинком. «У нас майже ніхто так не демонструє почуття. Японці вважають, що слово чи подарунки – це легко. Найцінніше – це робити добро тихо, без показухи», – розповів автор.

Знайомство з батьками

В Україні пари ще під час стосунків часто знайомляться з батьками своїх коханих. Проте у Японії такий крок вважається натяком на те, що пара готується до весілля.

Спілкування з родиною

Українці завжди на зв’язку з рідними та батьками, тому постійно спілкуються з ними навіть у дорослому віці. Проте у Японії дотримуються іншої думки. У цій країні така поведінка свідчить про те, що ви ще не готові до дорослого життя. «Коли я був молодим, я жодного разу не чув від друзів фразу: «Я люблю свою маму». Для японців це звучало б навіть дивно чи занадто емоційно. У Японії культура стримувати почуття, в Україні навпаки – почуття теплі та відкриті», – додав чоловік. За словами блогера, саме через це йому цікаво жити в Україні.

