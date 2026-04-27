Суд в Молдові видав ордер на арешт пропутінського олігарха Шора

За даними слідства, наразі Ілан Шор переховується у Росії
фото: російські ЗМІ

Шора обвинувачено в організації незаконного фінансування проєвропейської політичної партії із незаконних джерел

Суд Кишинева видав ордер на арешт олігарха-втікача Ілана Шора у справі про незаконне фінансування партії проєвропейської «Альянс лібералів і демократів за Європу» (ALDE). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Як зазначається, суд ухвалив рішення 24 квітня на запит Антикорупційної прокуратури. За версією слідства, зараз Шор переховується у РФ, у зв’язку з чим влада Молдови направила до Росії запит про міжнародну правову допомогу, щоб повідомити олігарха про висунуті звинувачення.

Шора звинувачено в організації незаконного фінансування політичної партії із заборонених джерел, зокрема з грошей організованої злочинної групи, а також у підбурюванні до цього. За версією слідства, Шор, «намагався незаконно фінансувати проєвропейську партію, щоб зберегти контроль над політичними та соціальними процесами в Молдові».

Прокурори стверджують, що через колишнього депутата Олександра Нестеровського Шор зв’язався з лідеркою ALDE Аріною Спетару і запропонував їй створити або очолити проєвропейську партію. За версією слідства, він запевнив, що «група організованої злочинності підтримає партію і фінансуватиме нову політичну силу». Після поїздки Спетару до Ізраїлю Нестеровський під наглядом слідства передав їй $50 тис., 100 тис. леїв та телефон для зв’язку з Шором.

За даними прокуратури, згодом Шор залучив ще двох осіб для створення або керівництва проєвропейською партією, аби ті взяли участь у місцевих виборах. Слідство вважає, що Шор профінансував ALDE на $452,7 тис., або понад 8 млн леїв.

Нагадаємо, Апеляційна палата Кишинева заочно засудила Ілана Шора до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Молдови відмовила у реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку «Побєда», який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.

До слова, у період з вересня по жовтень 2024 року в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. За словами глави Генерального інспекторату поліції, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

