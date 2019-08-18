На Кіпрі дві лісові пожежі вийшли з-під контролю
Пожежі спалахнули майже одночасно вночі у неділю, - рятувальники
На Кіпрі рятувальники намагаються загасити дві лісові пожежі в районах Лари й Пелатузи, що вийшли з-під контролю.
Про це повідомляє Cyprus Mail.
«Дві (лісові — ред.) пожежі в районах Лари й Пелатузи вийшли з-під контролю», - йдеться у повідомленні.
За словами вогнеборців, пожежі спалахнули майже одночасно уночі у неділю.
П'ять пожежних машин і чотири гелікоптери намагаються загасити полум'я, проте їхню роботу ускладнюють сильні пориви вітру.
Рятувальники просять громадян не наближатися до зазначених районів.
Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, через пожежі на Канарах евакуювали майже дві тисячі осіб.
До слова, 17 серпня у столиці Бангладеш вогонь знищив 15 тисяч будинків.
Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. На момент виникнення пожежі у приміщенні готелю працювало 270 готельних номерів. 136 людей було евакуйовано, 10 госпіталізовано — 4 з них знаходяться у вкрай важкому стані, 9 осіб загинуло.