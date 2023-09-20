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У Сочі вибухи та масштабна пожежа: горять резервуари з паливом (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Сочі вибухи та масштабна пожежа: горять резервуари з паливом (відео)
Палає резервуар «Роснефті»
фото: скріншот із відео

Величезний стовп диму здійнявся над Сочі

У середу, 20 вересня, на світанку в російському місті Сочі прогриміли вибухи, після чого зайнялася масштабна пожежа. Все сталося близько 5:15.

За інформацією російських телеграм-каналів, після вибуху в районі АЗС «Роснефть» на вулиці Авіаційна спалахнула цистерна. Це неподалік аеропорту в Адлері.

Величезний стовп диму зараз здійнявся над Сочі.

Наразі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. Попередньо, спалах міг стати наслідком атаки безпілотника, пишуть російські телеграм-канали.

Наразі на місці працюють пожежники, площа близько 100 кв. м. Резервуар гасять за допомогою піни, загрози розповсюдження вогню немає.

Теги: пожежа вибух росія

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