У Сочі вибухи та масштабна пожежа: горять резервуари з паливом (відео)

Величезний стовп диму здійнявся над Сочі

У середу, 20 вересня, на світанку в російському місті Сочі прогриміли вибухи, після чого зайнялася масштабна пожежа. Все сталося близько 5:15.

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За інформацією російських телеграм-каналів, після вибуху в районі АЗС «Роснефть» на вулиці Авіаційна спалахнула цистерна. Це неподалік аеропорту в Адлері.

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Величезний стовп диму зараз здійнявся над Сочі.

Наразі горить резервуар із 1200 тоннами гасу. Попередньо, спалах міг стати наслідком атаки безпілотника, пишуть російські телеграм-канали.

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Наразі на місці працюють пожежники, площа близько 100 кв. м. Резервуар гасять за допомогою піни, загрози розповсюдження вогню немає.