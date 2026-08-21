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Генштаб розкрив деталі ураження нафтопереробного заводу у Пермі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генштаб розкрив деталі ураження нафтопереробного заводу у Пермі
У Пермі атаковано один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в РФ
фото: скриншот з відео

Генштаб підкреслив, що завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції

У ніч на 21 серпня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у російській Пермі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що на території підприємства зафіксовано пожежу.

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«НПЗ розташований на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України. «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ, розташоване в Пермі. Проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік», – йдеться у повідомленні.

Генштаб підкреслив, що завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції. Глибина переробки нафти становить близько 98% – це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ. Підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ. Генштаб зазначив, що ступінь завданих збитків уточнюється

Нагадаємо, 21 серпня дрони атакували у Пермі нафтопереробний завод. «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» є одним із ключових активів компанії «Лукойл» та входить до числа найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Його проєктна потужність становить 13,1 млн тонн нафти на рік, що робить завод одним із найбільших НПЗ країни.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Пермі та інших об'єктах РФ.

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Теги: росія війна Генштаб

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