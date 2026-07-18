Головна Скотч Життя
search button user button menu button

100-річний ветеран Корейської війни поділився секретами довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
100-річний Вільям Едді Міллер досі водить авто
фото: скриншот із відео ClickOnDetroit

Довгожитель живе за простим правилом: рано лягати спати й рано прокидатися

Вільям Едді Міллер відзначив свій 100-й день народження. Чоловік свого часу брав участь у бойових діях Корейської війни. Він розповів про свою історію та поділився секретом свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на ClickOnDetroit.

Вільям Едді Міллер народився у 1926 році неподалік Мемфіса, штат Теннессі. Він виріс, працюючи на фермі. Нині він мешкає у штаті Мічиган, саме тут його у 1950 році призвали на військову службу. А згодом він опинився на фронті під час Корейської війни.

Як розповідають рідні довгожителя, у свої 100 років він і досі залишається активним: щодня виходить на прогулянки, займається волонтерством та постійно зустрічається з друзями. За словами дітей довгожителя, з віком його режим дня майже не змінився: він лягає спати о 19:00 і прокидається ще до 6:00.

Вільям Едді Міллер відзначив свій 100-й день народження
Вільям Едді Міллер відзначив свій 100-й день народження
фото: скриншот із відео ClickOnDetroit

«Я справді вірю: якщо служити іншим, любити людей, добре до них ставитися й намагатися жити відповідно до Божої волі, Він залишить вас тут із певною метою», – сказав довгожитель.

До того ж пенсіонер досі водить авто. «Можливо, один або два рази на тиждень (їздить на авто, — «Главком»)», – розповів чоловік.

Вільям Едді Міллер опинився на фронті під час Корейської війни
Вільям Едді Міллер опинився на фронті під час Корейської війни
фото: скриншот із відео ClickOnDetroit

Міллер зізнався, що секрет його довголіття криється у міцній вірі, активному способі життя та любові до людей. Тим, хто хоче прожити багато років, 100-річний мешканець США радить менше перейматися та хвилюватися й частіше посміхатися.

«Якщо жити так, щоб Бог міг використовувати тебе, я думаю, це приносить Йому задоволення. Він залишить тебе на цій землі трохи довше», – сказав чоловік. До слова, під час інтервʼю довгожитель навіть станцював перед камерам.

Вільям Едді Міллер у студенські роки
Вільям Едді Міллер у студенські роки
фото: скриншот із відео ClickOnDetroit

Нагадаємо, три сестри з Бразилії потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріше тріо у світі. 103-річна Зуліна де Деус Нунес, 104-річна Зораїде де Деус Мота та 109-річна Левіта де Деус Нунес мешкають у Ріо-де-Жанейро. На трьох сестри мають 316 років. Жінки поділилися секретами довголіття. 

Читайте також:

Теги: пенсіонери війна ветеран довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Верховної Ради Олександр Мороз (ліворуч) та президент Леонід Кучма (праворуч) відіграли ключову роль у конституційному процесі
Кучма, Мороз і ніч, яка змінила Україну
28 червня, 08:38
Старшому лейтенанту Михайлу Щаві навіки 22
Загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Згадаймо Михайла Щаву
18 червня, 09:00
США відкрили шлях кораблям до іранських портів
Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану
18 червня, 21:35
Сили оборони атакували Крим
У Севастополі введено графік відключення світла
21 червня, 11:12
Лайма Вайкуле пояснила, куди Росія витрачає гроші
Лайма Вайкуле іронічно висловилася про бензиновий колапс у Росії
14 липня, 13:13
Німеччина запустила виробництво нових снарядів для України
Україна домовилася про нове виробництво снарядів у Європі
30 червня, 20:35
Наслідки ударів по Києву
Масований удар по Києву. Міноборони РФ зробило цинічну заяву
2 липня, 08:33
Буданов запевнив, що жоден злочин проти України не залишиться без відповіді
Буданов звернувся до світу: захищаючи нас, ви зупиняєте терор, який дивиться на ваші кордони
3 липня, 15:05
Мадяр показав кадри ураження 11 суден РФ (відео)
Мадяр показав кадри ураження 11 суден РФ (відео)
16 липня, 14:38

Життя

100-річний ветеран Корейської війни поділився секретами довголіття
100-річний ветеран Корейської війни поділився секретами довголіття
Найавторитетніший гороскоп на 18 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 18 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
У Кривому Розі помер оператор, якого девʼять років тому поранили під час навчань
У Кривому Розі помер оператор, якого девʼять років тому поранили під час навчань
Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя
Жителька Херсона, яка пройшла Другу світову війну, відзначила 106-річчя
Дружина Федорова звернулася до українців після відставки чоловіка
Дружина Федорова звернулася до українців після відставки чоловіка

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
182K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua