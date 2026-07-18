100-річний ветеран Корейської війни поділився секретами довголіття

Довгожитель живе за простим правилом: рано лягати спати й рано прокидатися

Вільям Едді Міллер відзначив свій 100-й день народження. Чоловік свого часу брав участь у бойових діях Корейської війни. Він розповів про свою історію та поділився секретом свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на ClickOnDetroit.

Вільям Едді Міллер народився у 1926 році неподалік Мемфіса, штат Теннессі. Він виріс, працюючи на фермі. Нині він мешкає у штаті Мічиган, саме тут його у 1950 році призвали на військову службу. А згодом він опинився на фронті під час Корейської війни.

Як розповідають рідні довгожителя, у свої 100 років він і досі залишається активним: щодня виходить на прогулянки, займається волонтерством та постійно зустрічається з друзями. За словами дітей довгожителя, з віком його режим дня майже не змінився: він лягає спати о 19:00 і прокидається ще до 6:00.

Вільям Едді Міллер відзначив свій 100-й день народження фото: скриншот із відео ClickOnDetroit

«Я справді вірю: якщо служити іншим, любити людей, добре до них ставитися й намагатися жити відповідно до Божої волі, Він залишить вас тут із певною метою», – сказав довгожитель.

До того ж пенсіонер досі водить авто. «Можливо, один або два рази на тиждень (їздить на авто, — «Главком»)», – розповів чоловік.

Вільям Едді Міллер опинився на фронті під час Корейської війни фото: скриншот із відео ClickOnDetroit

Міллер зізнався, що секрет його довголіття криється у міцній вірі, активному способі життя та любові до людей. Тим, хто хоче прожити багато років, 100-річний мешканець США радить менше перейматися та хвилюватися й частіше посміхатися.

«Якщо жити так, щоб Бог міг використовувати тебе, я думаю, це приносить Йому задоволення. Він залишить тебе на цій землі трохи довше», – сказав чоловік. До слова, під час інтервʼю довгожитель навіть станцював перед камерам.

Вільям Едді Міллер у студенські роки фото: скриншот із відео ClickOnDetroit

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