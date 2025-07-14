ЦАХАЛ визнав, що вдарив по цивільних у Газі

Унаслідок удару по пункту розподілу води в таборі біженців Нусейрат загинуло 10 людей

Армія оборони Ізраїлю взяла на себе відповідальність за удар по цивільних у Секторі Гази, внаслідок якого загинули 10 людей, у тому числі шестеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські військові розпочали розслідування і «докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати шкоду для мирних жителів, які не залучені». «Через технічну несправність боєприпасу він влучив за десятки метрів від цілі», – йдеться в заяві.

Удар, який армія оборони Ізраїлю пояснила технічним збоєм, стався на тлі того, що переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників продовжували заходити в глухий кут. Представники охорони здоров'я Гази в лікарні Аль-Ауда заявили, що внаслідок удару по пункту розподілу води в таборі біженців Нусейрат загинуло 10 людей, зокрема діти.

Нагадаємо, високопоставлений офіцер сил безпеки ХАМАС повідомив, що палестинське озброєне угруповання втратило близько 80% свого контролю над Газою. Він зазначив, що озброєні клани активно заповнюють цю порожнечу, свідченням чого є майже повний крах безпеки в регіоні.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Ізраїль намагався вбити його під час 12-денної операції. Як зазначив політик, спроба відбулася, коли він був на зустрічі, «обговорюючи шляхи поступу вперед» – Ізраїль намагався бомбардувати район, де вона проходила.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран здатний створити ядерну бомбу та був би готовий застосувати її проти Ізраїлю.