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Реактивний «шахед» встановив рекорд дальності польоту – OSINT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Реактивний «шахед» встановив рекорд дальності польоту – OSINT
Реактивні «шахеди» становлять для української ППО окрему проблему через вищу швидкість порівняно з гвинтовими дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російський дрон подолав 960 км від Гвардійського в Криму та був збитий на Волині

Російський реактивний безпілотник, запущений із тимчасово окупованого Криму, подолав близько 960 км – апарат летів до Волині, де його знищила українська протиповітряна оборона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал OSINT-аналітиків «Око Гора».

За даними аналітиків, 28 серпня зафіксовано рекорд дальності польоту реактивного безпілотника. Йдеться про апарат, який стартував із військового аеродрому Гвардійське в тимчасово окупованому Криму та пролетів близько 960 км.

Про наближення безпілотника до Волині вночі повідомляли моніторингові Telegram-канали. Згодом стало відомо, що реактивний «шахед» рухався у напрямку Луцька. Українські сили протиповітряної оборони знищили його за межами Торчина, що на Волині.

Саме цей політ, за оцінкою OSINT-аналітиків, став найдальшим із зафіксованих для російських реактивних безпілотників такого типу.

Як «Герань-4» змогла подолати таку відстань

«Око Гора» зазначає, що заявлена дальність польоту реактивних «Герань-4» становить близько 550 км. Водночас політ на висоті 5–7 тис. м, за оцінкою аналітиків, дає змогу істотно збільшити дальність апарата – майже вдвічі.

«Фактично, в зоні дії реактивних “Герань-4” перебуває 96% території України», – зазначають OSINT-аналітики.

Реактивний «шахед» встановив рекорд дальності польоту – OSINT фото 1
фото: OSINT-канал «Око Гора»

Ця оцінка свідчить про розширення потенційної зони застосування російських реактивних безпілотників. Раніше повідомлялося про польоти таких апаратів на захід України, однак нинішній маршрут до Волині став окремим підтвердженням їхньої здатності долати значні відстані від місця запуску.

Водночас наведені «Око Гора» 550 км відрізняються від характеристик «Герань-4», які у травні оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тоді розвідка повідомляла, що цей дрон здатен розвивати швидкість до 500 км/год, підніматися на висоту до 5 км та нести бойову частину на відстань до 450 км. Детальніше про характеристики «Герань-4» писав «Главком».

Таким чином, зафіксований 28 серпня політ на 960 км суттєво перевищує дальність, яку раніше називала українська розвідка для цієї модифікації. Водночас OSINT-аналітики пояснюють таку різницю саме умовами польоту на значній висоті.

Реактивні «шахеди» становлять для української ППО окрему проблему через вищу швидкість порівняно з гвинтовими дронами. За даними ГУР, «Герань-4» може розганятися до 500 км/год. Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший вітчизняний реактивний дрон-перехоплювач, призначений, зокрема, для знищення «Герань-4» та «Герань-5». Йдеться про український реактивний перехоплювач Alexa Spatium.

Нагадаємо, російські війська дедалі активніше застосовують проти України реактивні безпілотники. Раніше «Главком» повідомляв про атаку, під час якої реактивний «шахед» влучив у пасажирський поїзд на Одещині. Тоді в «Укрзалізниці» заявили, що оператори могли керувати таким дроном за допомогою відеокамер у режимі реального часу.

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Теги: розвідка політ Волинська область рекорд безпілотник дрон

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