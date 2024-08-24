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Мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені

Юлія Хоменко
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Мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені
Український прапор підняли Мангеттені
фото: Укрінформ

Керівник нью-йоркської філії Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський розповів, що свято Незалежності важливе для всіх українців світу

Сьогодні, 24 серпня,   мер Нью-Йорка Ерік Адамс урочисто підняв український прапор на Мангеттені, привітавши українську громаду міста з Днем Незалежності України. Ця подія символізує підтримку, яку місто надає Україні з початку повномасштабної війни, як фінансово, так і морально.

«Ми піднімаємо цей прапор, аби заявити, що й далі підтримуватимемо вас у боротьбі за свою свободу й незалежність», – наголосив Адамс під час своєї промови. Він також висловив переконання, що коли ми разом боремося, ми неодмінно переможемо.

Мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені фото 1

На заході був присутній керівник нью-йоркської філії Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, який підкреслив важливість цього свята для всіх українців світу. Він відзначив, що незалежно від країни проживання, українці відчувають особливий зв'язок з Батьківщиною, особливо в країнах, що цінують демократію і свободу, таких як Сполучені Штати.

Добрянський також згадав місто Харків, яке 23 серпня відзначило свій День міста, і наголосив на складних умовах, в яких зараз живуть харків’яни, зокрема діти, які змушені навчатися у бомбосховищах через постійні обстріли.

День перед цим у Постійній місії України при ООН відбулася виставка дитячих малюнків з Харкова, яку презентувала почесна амбасадорка Харкова, співачка Вікторія Веннікова. Мер Харкова Ігор Терехов також взяв участь у заході, звернувшись до присутніх у віртуальному форматі.

Нагадаємо, що Байден у День Незалежності України спрогнозував, чим закінчиться війна
 
 
 
 


 
 
 

Теги: прапор День Незалежності

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