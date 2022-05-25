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    Nike покидає РФ, але не повністю

    Виробник одягу та взуття йде з російського ринку - Nike покидає РФ, але не повністю
    Виробник одягу та взуття йде з російського ринку
    фото з відкритих джерел

    Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовими магазинами Nike у РФ

    Американський виробник одягу і взуття Nike не став продовжувати угоду франшизи з російською компанією Inventive Retail Group. Причиною для припинення співпраці стала відсутність можливості у Nike організувати поставки своєї продукції в Росію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Наразі поставки припинені, а товари американської компанії в дефіциті.

    Inventive Retail Group управляла 36 монобрендовими магазинами Nike у РФ, дев'ять з яких тимчасово не працюють. У найближчому майбутньому всі магазини бренду в Росії будуть закриті у зв'язку з вичерпанням асортименту.

    Але в мультибрендових магазинах спортивний одяг американського бренду поки залишиться.

    Нагадаємо, раніше стало відомо. що компанія Nike повідомила московський футбольний клуб «Спартак» про припинення спонсорського контракту через те, що, відповідно до вердикту УЄФА, клуб не зможе брати участь у єврокубках наступного сезону.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Nike покидає РФ, але не повністю