Наслідки екоциду України відчуватимуть і європейці

«Вже тоді ми були вражені масштабами екологічного лиха. Зараз вони набагато більші»

Як допомогти Україні притягнути Росію до відповідальності за екоцид та змусити її заплатити за знищення природи України? Дебати на цю тему пройшли у Європарламенті. За словами виконавчого віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, сума екологічних збитків Україні, завданих війною, становить 52,4 млрд євро. «Дуже довго про шкоду довкіллю говорили як про супутні збитки, завдані воєнними діями. Однак настав час покласти цьому край», – заявив він.

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Насправді, крім юридичної, РФ має нести також і фінансову відповідальність за екоцид проти України. За словами німецького депутата від ЄНП Гельмута Гойкінга, гроші, «приховані то тут, то там, є у російських олігархів, і їх можна використовувати для відшкодування збитків».

Фінська представниця групи «зелених» Хайді Хаутала закликала знайти способи включити екоцид як злочин у Римський статут МКС. За її словами, це важливо не лише заради України, а й для того, щоб переслідування екологічних злочинів працювало в майбутньому: «Війна, розв'язана Росією, завдала страшної, довгострокової і в багатьох випадках непоправної шкоди довкіллю України, і це – воєнний злочин».

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Польський євродепутат від групи консерваторів Анна Фотига згадала, як незадовго до початку повномасштабного вторгнення вона з групою своїх колег побувала в Авдіївці, щоб оцінити екологічні наслідки «космічної агресії Росії на сході України та в Криму». «Вже тоді ми були вражені масштабами екологічного лиха. Зараз вони набагато більші», – констатувала євродепутат і навела приклад підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, захоплення Чорнобильської та Запорізької АЕС.

Болгарський депутат від групи «Європейської народної партії» Радан Канев зазначив, що екоцид росіян проти України не залишиться без наслідків і для сусідніх держав, які європейці будуть відчувати на собі навіть тоді, «коли економічні труднощі будуть подолані».

Євродепутати також висловлювали свою підтримку діяльності Реєстру збитків України від війни, розв'язаної Росією, створеному навесні цього року під егідою Ради Європи. Реєстр став першим кроком у процесі створення міжнародного компенсаційного механізму, який би забезпечував виплату коштів на відшкодування збитків Україні.

Голосування за резолюцію про екологічні наслідки війни в Україні відбудеться під час наступної сесії Європарламенту, яка запланована на середину січня. Сподіваємось, воно стане черговим пунктом у майбутньому офіційному звинуваченні Росії за всі її масштабні злочини в Україні.