Бербок намагається змінити думку Шольца щодо ракет Taurus для України – ЗМІ

Бербок таємно працює над планом, як Німеччина може відправити Taurus в Україну, не перетинаючи «червоних ліній» Шольца

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кулуарно намагається переконати канцлера Олафа Шольца доставити в Україну крилаті ракети Taurus. Про це пише Der Spiegel.

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Повідомляється, що Бербок таємно працює над планом, як Німеччина може відправити Taurus в Україну, не перетинаючи «червоних ліній» Шольца.

«Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца», – йдеться у статті.

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Однією з проблем є питання контролю – «куди цілитися, куди стріляти і куди потрапляти», і цей контроль неможливий без німецьких солдатів. При цьому, за словами експертів, крилата ракета може бути розгорнута в повному обсязі лише за допомогою Бундесверу, оскільки це потребує ретельного планування.

«Тільки тоді крилата ракета зможе виявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обігнути позиції ППО і, нарешті, вразити ціль із точністю менше трьох метрів», – йдеться у матеріалі.

Автори матеріалу зазначають, що якщо Німеччина хоче розгорнути Taurus з його особливими перевагами, німецькі солдати повинні принаймні допомагати в плануванні місій. Але Шольц заперечує цей варіант.

«Як альтернативу Taurus можна було б використовувати в зменшеному варіанті - замість великих пакетів даних про місії в систему надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у цьому випадку Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу», – констатує видання.

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Як повідомлялося, німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Шольц наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Він повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, уряд Німеччини вирішив привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є в наявності на озброєнні у Бундесверу. Мова йде також і про модернізацію.