Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»

Цей гол став другим для Михайла Мудрика у поточному сезоні АПЛ

Український футболіст забив гол у поєдинку «Челсі» з «Арсеналом»

Михайло Мудрик потрапив у стартовий склад «Челсі» у рамках дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) та забив один із найкращих голів.

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22-річний футболіст збірної України відзначився забитим м'ячем у поєдинку дев’ятого туру чемпіонату Англії проти «Арсеналу».

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На 48-й хвилині після передачі Конора Галлахера Мудрик переправив м'яч у дальній кут воріт.

Цей гол став другим для Михайла Мудрика у поточному сезоні Англійської Прем'єр-ліги.

Михайло став лише другим українським футболістом, який забивав в АПЛ у ворота «Арсеналу». У 2000 році в грі проти «канонірів» відзначився Сергій Ребров.

Нагадаємо, 21 жовтня українці поставили рекорд в найсильнішій футбольній лізі світу, Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). В один день одразу п'ятеро українських футболістів зіграли в дев'ятому турі АПЛ за п'ять різних команд.

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Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України Михайло Мудрик став претендентом на звання автора найкращого голу туру кваліфікації Євро-2024 за версією УЄФА.