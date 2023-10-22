Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»
Український футболіст забив гол у поєдинку «Челсі» з «Арсеналом»
Михайло Мудрик потрапив у стартовий склад «Челсі» у рамках дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) та забив один із найкращих голів.
22-річний футболіст збірної України відзначився забитим м'ячем у поєдинку дев’ятого туру чемпіонату Англії проти «Арсеналу».
На 48-й хвилині після передачі Конора Галлахера Мудрик переправив м'яч у дальній кут воріт.
Цей гол став другим для Михайла Мудрика у поточному сезоні Англійської Прем'єр-ліги.
Михайло став лише другим українським футболістом, який забивав в АПЛ у ворота «Арсеналу». У 2000 році в грі проти «канонірів» відзначився Сергій Ребров.
Нагадаємо, 21 жовтня українці поставили рекорд в найсильнішій футбольній лізі світу, Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). В один день одразу п'ятеро українських футболістів зіграли в дев'ятому турі АПЛ за п'ять різних команд.
Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України Михайло Мудрик став претендентом на звання автора найкращого голу туру кваліфікації Євро-2024 за версією УЄФА.
Коментарі — 0