Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»
Цей гол став другим для Михайла Мудрика у поточному сезоні АПЛ
фото з відкритих джерел

Український футболіст забив гол у поєдинку «Челсі» з «Арсеналом»

Михайло Мудрик потрапив у стартовий склад «Челсі» у рамках дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ) та забив один із найкращих голів.

22-річний футболіст збірної України відзначився забитим м'ячем у поєдинку дев’ятого туру чемпіонату Англії проти «Арсеналу».

На 48-й хвилині після передачі Конора Галлахера Мудрик переправив м'яч у дальній кут воріт.

Цей гол став другим для Михайла Мудрика у поточному сезоні Англійської Прем'єр-ліги.

Михайло став лише другим українським футболістом, який забивав в АПЛ у ворота «Арсеналу». У 2000 році в грі проти «канонірів» відзначився Сергій Ребров.

Нагадаємо, 21 жовтня українці поставили рекорд в найсильнішій футбольній лізі світу, Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). В один день одразу п'ятеро українських футболістів зіграли в дев'ятому турі АПЛ за п'ять різних команд.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України Михайло Мудрик став претендентом на звання автора найкращого голу туру кваліфікації Євро-2024 за версією УЄФА.

Теги: ФК Челсі українці Михайло Мудрик

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сьогодні про Ніну Митрофанівну згадає кожен»
Її голос, її талант, її феномен понад часом. Пам'яті Ніни Матвієнко
8 жовтня, 20:16
У суспільній свідомості стався перелом
Втома від війни. Що кажуть соцопитування
17 жовтня, 17:31
Українці віком до 40 років набагато частіше стають жертвами словесних нападів
Скільки українських біженців стикаються з агресією в Чехії: шокуючі дані
25 вересня, 12:06
Автобус з 40 туристами зірвався з естакади
Кількість загиблих українців у жахливій ДТП біля Венеції зросла
5 жовтня, 06:33
Унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло дві людини
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
18 жовтня, 06:50
Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії вручив 64 ордери на нові квартири внутрішньо переміщеним особам
Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн грн – Кличко
11 жовтня, 16:32
Проблем із розміщенням біженців з України у Швейцарії немає
Дедалі менше українських біженців живуть у швейцарських родинах: причина
16 жовтня, 13:35
У Румунії для українців менше проблем із пошуком житла
Робота в Румунії: на яку зарплатню можуть розраховувати українці
20 жовтня, 11:02
Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям
З Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний рейс із 79 громадянами України
20 жовтня, 11:40

Новини

Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»
Михайло Мудрик забив один із найкрасивіших голів у ворота «Арсеналу»
Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ
Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ
Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку
Усик та Ф'юрі попередньо узгодили дату поєдинку
Помер один із найкращих футболістів світу
Помер один із найкращих футболістів світу
УЄФА покарав збірну Литви за антипутінську кричалку
УЄФА покарав збірну Литви за антипутінську кричалку
Допуск каратистів з Росії та Білорусі до Чемпіонату світу-2023: Україна протестуватиме
Допуск каратистів з Росії та Білорусі до Чемпіонату світу-2023: Україна протестуватиме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Ізраїль закликав своїх громадян виїхати з ряду країн
11K
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
9753
The Times пояснила, як Захід допомагає Путіну у війні з Україною
8349
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
6771
Під час нічного удару окупанти застосували нову складну тактику
6653
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)

Новини

22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08
Вибухи в Кривому Розі та аварія російського літака: головне за ніч
Вчора, 07:00
ЗСУ знищують техніку росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Вчора, 04:55
Потепління, місцями тумани: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 04:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту