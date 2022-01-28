Німеччина висилає підозрюваного у шпигунстві російського дипломата

Співробітника консульства РФ у Мюнхені оголосили персоною нон грата

Уряд Німеччини вирішив вигнати з країни російського дипломата за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив німецький журнал Spiegel у п'ятницю, 28 січня.

Вказано, що йдеться про співробітника консульства РФ у Мюнхені, за інформацією видання, його оголосили персоною нон грата. Він акредитований як дипломат, але є співробітником російської Служби зовнішньої розвідки.

Саме цей чоловік пов'язаний зі справою росіянина Ільнура Н., якого також підозрюють у шпигунстві на території Німеччини на користь Росії. Слідство вийшло на нього під час розслідування.

Напередодні генпрокуратура Німеччини повідомила, що звинуватила у шпигунстві Ільнура Н., російського громадянина, який працював науковцем однієї з науково-технічних кафедр університету в Баварії.

Передбачається, що найпізніше у вересні 2019 року російська зовнішня розвідка встановила з обвинуваченим контакт, внаслідок чого той погодився займатися шпигунством. Зокрема, спецслужби з Росії цікавилися європейською ракетою-носієм Ariane та дослідницькими розробками Ільнура Н.

Раніше СБУ назвала кількість викритих російських дипломатів-розвідників.

Також у грудні 2021 року Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата.

Того ж місяця стало відомо, що суд у Берліні засудив до довічного терміну росіянина у справі вбивства громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Суд погодився з доводами прокуратури, що вбивство було «давно спланованим» на замовлення за дорученням структур РФ.

ЗМІ повідомляли, що вбивця чеченського командира у Берліні виявився агентом ФСБ.

Нагадаємо, українські спецслужби допомогли Німеччині підтвердити особу вбивці чеченського командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні. Під ім’ям Вадима Соколова приховувався росіянин Вадим Красіков.

Зелімхан Хангошвілі був застрелений у Берліні 23 серпня 2019 року. У його вбивстві звинувачують 55-річного росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова. За даними розслідувачів, справжнє імʼя Соколова — Вадим Миколайович Красіков, і він може бути причетний до замовного вбивства, скоєного в Москві у 2013 році. Імовірно, Красіков мав тісні контакти з російськими спецслужбами, зокрема з ФСБ.

Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі. Розвідка США також вказує на причетність Кремля. Росія свою причетність традиційно заперечує.

У грудні 2019 року на перемовинах країн «нормандського формату» президент Росії Путін назвав вбитого у Берліні грузина «організатором вибухів у московському метро» і пригрозив Німеччині теж вислати дипломатів.