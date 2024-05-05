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Нищівні повені та зсуви ґрунту в Бразилії: кількість загиблих зросла до 60 людей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нищівні повені та зсуви ґрунту в Бразилії: кількість загиблих зросла до 60 людей
Зазначається, що вода все ще прибуває до економічно важливого Порту-Алегрі та сотень інших населених пунктів із дедалі драматичнішими наслідками
фото: Carlos Fabal, AFP

Приблизно 101 людина зникла безвісти внаслідок серії катастрофічних погодних явищ у регіоні

Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту й повеней у бразильському штаті Ріу-Гранті-ду-Сул зросла до 66 осіб. Про це повідомляє France24.

За словами місцевих чиновників, щонайменше 101 людина зникла безвісти внаслідок останньої серії катастрофічних погодних явищ у регіоні.

Річка Гуайба, яка протікає через місто Порту-Алегрі з населенням 1,4 мільйона, досягла рекордно високого рівня в 5,3 метра, що значно перевищує історичний максимум в 4,76 метра, який вважався рекордним після руйнівних повеней 1941 року.

Нищівні повені та зсуви ґрунту в Бразилії: кількість загиблих зросла до 60 людей фото 1
фото: Anselmo Cunha, AFP

Зазначається, що вода все ще прибуває до економічно важливого Порту-Алегрі та сотень інших населених пунктів із дедалі драматичнішими наслідками.

У неділю вранці періодично йшов дощ, очікується, що він триватиме ще приблизно добу.

Нагадаємо, у Кенії спостерігаються повені та зсуви ґрунту, спричинені сильними дощами, що тривають вже два місяці. Природні катаклізми забрали життя 181 особи.

У місті Май Махіу, де щонайменше 48 людей загинули внаслідок повеней 29 квітня, у середу з-під уламків витягнули два тіла, повідомив Фелікс Майо, регіональний менеджер Червоного Хреста Кенії. Він зазначив, що до пошуків загиблих долучилися військові зі службовими собаками.

Масшабні зливи та повені цьої весни спостерігалися на більшості континентів. Вода у провінції Гуандун на півдні Китаю досягла рекордного за 50 років рівня через сезон дощів, що обернувся масштабними зливами. Під загрозою 127 млн людей, інфраструктура та економіка ключового комерційного та виробничого центру країни.

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Теги: економіка військові Бразилія імунітет інфраструктура місто Порту

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