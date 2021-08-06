Кількість нових випадків Covid-19 у США сягнула піврічного максимуму

У середу у США зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження коронавірусом

Середнє число нових зареєстрованих випадків за тиждень досягло майже 95 тисяч – в п'ять разів більше, ніж за місяць

Кількість нових випадків Covid-19 в США досягла шестимісячного максимуму: в середу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження. Про це пише Reuters.

Згідно з даними, середнє число нових зареєстрованих випадків за тиждень досягло майже 95 тисяч – в п'ять разів більше, ніж за місяць. Зазначається, що це число забезпечує найбільш точну картину того, наскільки швидко росте кількість випадків зараження, оскільки деякі штати повідомляють про випадки інфікування тільки один раз в тиждень або тільки в будні дні.

Координатор Білого дому з реагування на Covid-19 Джефф Зіентс повідомив, що на сім штатів США з одними з найнижчих показників вакцинації від Covid-19 – це Флорида, Техас, Міссурі, Арканзас, Луїзіана, Алабама і Міссісіпі – припадає половина нових випадків зараження і госпіталізацій в країні за останній тиждень.

Провідний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі прогнозує, що в найближчі тижні у зв’язку з варіантом «Дельта»кількість випадків захворювання може подвоїтися до 200 тисяч на день.

Зазначимо, «вакцинований» Ізраїль накрив новий спалах коронавірусу.

Через появу штаму «Дельта» з 8 серпня в Ізраїлі будуть діяти нові карантинні обмеження: рекомендована вакцинація, зменшення соціальних контактів та робота з дому. А з вересня навіть можливий повний локдаун.

Варто зазначити, що в Україні другу добу поспіль понад 1000 нових хворих на Covid-19.

Також ВООЗ заявила, що починається «реальна небезпека» від Covid-19 .

До слова, «Дельта» шириться Україною: на Тернопільщині вже виявили пів сотні хворих.

Також спалах «Дельти» зафіксовано на Буковині. «Дельту» почали виділяти у зразках, які надходили на аналіз у період із середини липня.

За даними МОЗ, в Україні підтвердили вже півтори сотні випадків Covid-штаму «Дельта». Найбільше випадків інфікування «Дельтою» наразі у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях та у Києві.