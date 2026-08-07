Україна виступила із заявою до 18-ї річниці вторгнення РФ у Грузію

У річницю війни 2008 року Україна підтвердила підтримку територіальної цілісності Грузії та закликала світ посилити тиск на Москву

Міністерство закордонних справ України у 18-ту річницю російського вторгнення до Грузії закликало Росію вивести війська з окупованих територій Грузії та України, а міжнародну спільноту – посилити санкційний тиск на державу-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У відомстві нагадали, що у серпні 2008 року Росія розпочала збройну агресію проти суверенної Грузії, окупувала Абхазію та Цхінвальський регіон (Південну Осетію), а також здійснювала примусову паспортизацію, так звану «бордеризацію» та витіснення місцевих жителів.

«Рускій мір» приніс на грузинську землю смерть, розруху, безправʼя та бідність – так само як в усюди у світі, куди він приходить. Регіони Грузії, які колись мали перспективи успішного розвитку, перетворено російським агресором та його проксі на депресивну зону, де грубо нехтуються права людини», – заявили у МЗС.

У МЗС підтвердили незмінну позицію України щодо підтримки територіальної цілісності Грузії.

«Україна послідовно та непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. Ми ніколи не визнаємо окупації грузинської землі», – наголосили у відомстві.

Міністерство також закликало Росію вивести війська з окупованих територій Грузії та України й виконати міжнародні зобов'язання.

«Російська Федерація має вивести війська з тимчасово окупованих територій Грузії та України, виконавши свої міжнародні зобов'язання», – заявили у МЗС.

У МЗС зазначили, що відсутність жорсткої реакції міжнародної спільноти після війни 2008 року сприяла подальшій агресії Кремля.

«Відсутність жорсткої, консолідованої та сильної реакції міжнародної спільноти лише розпалила апетити російського загарбника та проклала прямий шлях до окупації українських Криму та Донбасу у 2014 році, а згодом – до повномасштабного вторгнення в Україну», – йдеться у заяві.

На завершення Україна закликала міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію та сприяти притягненню її воєнно-політичного керівництва до відповідальності за злочин агресії.

Нагадаємо, 9 травня 2026 року Росія та підконтрольна їй окупаційна адміністрація Цхінвальського регіону підписали так звану «угоду про поглиблення союзницького співробітництва». У Києві назвали цей документ черговим кроком Кремля до фактичної анексії окупованої території Грузії.