«Нова пошта» відкрила перше відділення в Німеччині

Відділення працює з понеділка по суботу, а доставка триватиме від 5 днів

До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні

Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явилися відділення українського поштового оператора «Нова пошта». Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

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Перше відділення в Німеччині відкрите у Берліні і розташоване за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. Відділення працює з понеділка по суботу. Приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Доставка від 5 днів.

До кінця року «Нова пошта» планує також відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

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Наразі вартість доставки з України в Німеччину складає:

посилки до 1 кг – 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг – 600 грн;

посилки до 30 кг – 1200 грн.

«Той факт, що компанія навіть під час війни продовжує відкривати відділення та поштомати в Україні та за кордоном, допомагає своїм сервісом сотням тисяч людей, ще раз доводить, наскільки відповідальним є український бізнес. Переконаний, що співпраця німецького бізнесу з «Новою поштою» зробить свій важливий внесок в успішну відбудову мирної України», – прокоментував подію Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН Олексій Макеєв, який став почесним гостем на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.

Зазначимо, що також цього тижня «Нова пошта» вийшла на ринок Румунії: перше відділення запрацювало в Бухаресті.

Нагадаємо, що раніше «Нова пошта» запустила нову послугу. Клієнти «Нової пошти» тепер можуть відправляти не запаковані посилки з поштоматів, а кур’єри самостійно їх будуть пакувати.