Ображений Кремль відповів Байдену за «палаючу тундру»

У Кремлі, як завжди, нервово відреагували на критику

На заяву лідера США відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував критику президента США Джозефа Байдена на адресу російського лідера Володимира Путіна під час кліматичного саміту (COP26). Його слова передає російське видання ТАСС.

Раніше американський президент у ході міжнародного кліматичного саміту (COP26) у Глазго розкритикував Путіна та його політику в галузі охорони природи. Зокрема, він нагадав, що Росія, як і Китай, проігнорували зустріч G20 у Римі. Також Байден зазначив, що від Путіна немає інформації, що він збирається робити за кліматом.

«Те саме з Путіним у Росії. У нього тундра горить. У нього буквально горить тундра. Має дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить щодо бажання щось робити», – заявив Байден.

«Тундра дійсно горить, але давайте не забувати, що горять ліси і в Каліфорнії, і в Туреччині, і в інших частинах світу», – заявив прессекретар російського президента.

За словами Пєскова, природні пожежі є одним із наслідків зміни клімату, з яким стикається людство нині.

Нагадаємо, 31 жостня у Глазго (Шотландія) розпочався кліматичний саміт ООН. У заході взяли участь представники 120 країн, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона.

Основною темою обговорення на саміті стали плани держав із боротьби з глобальними змінами клімату, а також фінансування відповідних заходів.

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