Українці в ОАЕ обіцяють «теплу» зустріч родині генерала, який наказав підірвати Каховську ГЕС

У найбільшому місті ОАЕ росіянки планують провести 9 днів

Українська громада в Дубаї (ОАЕ) готується зустрічати в аеропорту доньку та дружину російського генерала Олега Макаревича, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС. Про це йдеться на сторінці «Спільнота українців в ОАЕ» у Facebook.

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Активісти планують перешкоджати відпочинку родини воєнного злочинця в ОАЕ.

«19 листопада о 15:00 рейсом SU527 в Дубай DXB прилітає родина російського генерала-полковника Олега Макаревича, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС.

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Українці, які знаходяться в Дубаю, блокуємо вихід з аеропорту сімї Макаревича. Долучайтеся до події та з «почестями» зустріньте родину військового злочинця, який забрав життя майже тисячі українців», – ідеться у дописі.

Відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС вважають російського генерал-полковника Олега Макаревіча. Саме він віддав відповідний наказ. Тепер його сім'я, наче нічого й не сталося, планує розкішний відпочинок в одній з країн Перської затоки. Про це 24 Каналу стало відомо з власних джерел. У нашому розпорядженні опинилися копії авіаквитків Анжели та Євгенії Макаревич – дружини й доньки російського вбивці.

У розпорядженні каналу опинилися документи, які підтверджують наміри сім'ї Макаревича вирушити в поїздку в Об'єднані Арабські Емірати. Мовиться про дружину й доньку росіянина:

Макаревич Анжела Петровна – 53 роки, дружина Макаревича,

Макаревич Євгенія Алєговна – 24 роки, дочка Макаревича.

Жінки забронювали квитки на рейс з Москви до Дубая. У найбільшому місті ОАЕ росіянки планують провести 9 днів – з 19 до 27 листопада. Вже на 27 листопада в них замовлені зворотні квитки до московського аеропорту «Шереметьєво».

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.