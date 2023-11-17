Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українці в ОАЕ обіцяють «теплу» зустріч родині генерала, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українці в ОАЕ обіцяють «теплу» зустріч родині генерала, який наказав підірвати Каховську ГЕС
«19 листопада о 15:00 рейсом SU527 в Дубай DXB прилітає родина російського генерала-полковника Олега Макаревича
фото: «Спільнота українців в ОАЕ»/Facebook

У найбільшому місті ОАЕ росіянки планують провести 9 днів

Українська громада в Дубаї (ОАЕ) готується зустрічати в аеропорту доньку та дружину російського генерала Олега Макаревича, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС. Про це йдеться на сторінці «Спільнота українців в ОАЕ» у Facebook.

Активісти планують перешкоджати відпочинку родини воєнного злочинця в ОАЕ.

«19 листопада о 15:00 рейсом SU527 в Дубай DXB прилітає родина російського генерала-полковника Олега Макаревича, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС.

Українці, які знаходяться в Дубаю, блокуємо вихід з аеропорту сімї Макаревича. Долучайтеся до події та з «почестями» зустріньте родину військового злочинця, який забрав життя майже тисячі українців», – ідеться у дописі.

Відповідальним за підрив греблі Каховської ГЕС вважають російського генерал-полковника Олега Макаревіча. Саме він віддав відповідний наказ. Тепер його сім'я, наче нічого й не сталося, планує розкішний відпочинок в одній з країн Перської затоки. Про це 24 Каналу стало відомо з власних джерел. У нашому розпорядженні опинилися копії авіаквитків Анжели та Євгенії Макаревич – дружини й доньки російського вбивці.

У розпорядженні каналу опинилися документи, які підтверджують наміри сім'ї Макаревича вирушити в поїздку в Об'єднані Арабські Емірати. Мовиться про дружину й доньку росіянина:

  • Макаревич Анжела Петровна – 53 роки, дружина Макаревича,
  • Макаревич Євгенія Алєговна – 24 роки, дочка Макаревича.

Жінки забронювали квитки на рейс з Москви до Дубая. У найбільшому місті ОАЕ росіянки планують провести 9 днів – з 19 до 27 листопада. Вже на 27 листопада в них замовлені зворотні квитки до московського аеропорту «Шереметьєво».

Українці в ОАЕ обіцяють «теплу» зустріч родині генерала, який наказав підірвати Каховську ГЕС фото 1

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.  Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Теги: наказ українці громада ОАЕ Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландія визнала, що має замало житла для біженців з України
Країна ЄС готує неприємний сюрприз українським біженцям
6 листопада, 13:07
Американський журнал Time присвятив статтю президенту України
Великий удар для іміджу України. Чим погана стаття в Time
1 листопада, 08:56
Збройні сили Саудівської Аравії переведені у режим бойового чергування
Армія Саудівської Аравії приведена у режим підвищеної готовності – Bloomberg
31 жовтня, 12:34
Отримувачі автоматично отримають гроші на банківську картку або рахунок
Мешканці трьох областей отримають додаткові виплати: як оформити допомогу
27 жовтня, 16:10
Основною причиною переїзду українців 45% за кордон від початку повномасштабної війни стало питання безпеки та добробут сім’ї
З якими проблемами зіштовхуються українські біженці за кордоном: результати опитування
26 жовтня, 11:22
Індія та ОАЕ можуть отримати нову спільну підводну дорогу
ОАЕ та Індію з'єднає підводний тунель: подробиці проекту
24 жовтня, 10:46
Для українців у Ірландії починають діяти нові правила перебування
Ірландія може позбавити українських біженців однієї преференції
24 жовтня, 08:35
Для подання заявки треба перебувати в Канаді та мати статус тимчасового резидента
Канада запустила нову міграційну програму для українців
23 жовтня, 16:57
У Румунії для українців менше проблем із пошуком житла
Робота в Румунії: на яку зарплатню можуть розраховувати українці
20 жовтня, 11:02

Соціум

Перукар та макіяж для канцлера Шольца: видання Bild здивувало витратами
Перукар та макіяж для канцлера Шольца: видання Bild здивувало витратами
Українці в ОАЕ обіцяють «теплу» зустріч родині генерала, який наказав підірвати Каховську ГЕС
Українці в ОАЕ обіцяють «теплу» зустріч родині генерала, який наказав підірвати Каховську ГЕС
Мігранти із Росії на велосипедах штурмують північний кордон Фінляндії
Мігранти із Росії на велосипедах штурмують північний кордон Фінляндії
Українські біженці у Бельгії: дипломатка Аношина розповіла про пільги та проблеми
Українські біженці у Бельгії: дипломатка Аношина розповіла про пільги та проблеми
Латвійці за день зібрали кошти на відновлення пошкодженого «черепа Путіна»
Латвійці за день зібрали кошти на відновлення пошкодженого «черепа Путіна»
Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску
Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
29K
Фаріон – у міністри освіти! Корчинський закликав українців повстати «проти колаборантів»
14K
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5033
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
2159
«Львівська політехніка» повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон (оновлено)
2037
На Волині випав перший сніг (фото, відео)

Новини

Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Сьогодні, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Сьогодні, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Мороз вночі та дощі в низці областей: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 04:51
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
ЗСУ відбили ворожі атаки на семи напрямках – Генштаб
Вчора, 07:30

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту